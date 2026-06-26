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POSLE SMRTI SAŠE POPOVIĆA PONOVO STALA NA SCENU: Emotivni povratak Suzane Jovanović nakon 27 godina dirnuo region (FOTO)

Д. Цакић

26. 06. 2026. u 22:11

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JEDAN od emotivnijih momenata Južnog vetra“ na Tašmajdanu bio je povratak Suzane Jovanović, koja je posle gotovo tri decenije ponovo stala na scenu sa zvezdama "Južnog vetra".

ПОСЛЕ СМРТИ САШЕ ПОПОВИЋА ПОНОВО СТАЛА НА СЦЕНУ: Емотивни повратак Сузане Јовановић након 27 година дирнуо регион (ФОТО)

Foto: Novosti

Bio je to ujedno i njen prvi veliki koncertni nastup nakon smrti supruga Saše Popovića, koji je preminuo pre godinu i četiri meseca.

Foto: Novosti

Već pri njenom izlasku na scenu Tašmajdanu se prolomio snažan aplauz, dok je publika dugim ovacijama pokazala koliko je željno iščekivala ovaj trenutak. Emocije su bile vidljive i na licima publike i na licu pevačice, koja je dostojanstveno i sa mnogo ljubavi izašla pred hiljade ljudi.

Foto: Novosti

Suzana je izvela svoje bezvremenske hitove „Poslaću ti ljubav“, „Nema kajanja“, „Ko me jednom prevari“ i „Rođeni u pravo vreme“. Svaku pesmu publika je pevala uglas, pretvarajući Tašmajdan u veliki hor i šaljući joj snažnu podršku tokom celog nastupa.

Foto: Novosti

Nije bilo potrebno mnogo reči. Muzika, aplauzi i emocije govorili su više od svega. Posle teškog životnog perioda, Suzana Jovanović ponovo je stala pred svoju publiku, koja ju je dočekala raširenih ruku i pokazala da njene pesme, ali i ona sama, imaju posebno mesto u srcima ljudi.

Foto: Novosti

Njen nastup bio je jedan od onih trenutaka koji će se dugo pamtiti – ne samo zbog hitova koji su obeležili jednu epohu, već i zbog snage, dostojanstva i emocije koje je donela na scenu. Tašmajdan je te večeri pokazao da prava muzika i iskrena ljubav publike mogu da nadjačaju svaku tišinu i da najveće emocije često stanu u jedan jedini aplauz.

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