OŠTRA PORUKA IZ MOSKVE: Napad na bezbednost Rusije vodi ka katastrofi

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je danas da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posledice za one koji bi se odlučili na takav korak.

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- Da li se učvršćuje kurs ka direktnom čeonom sudaru sa nama? To je neizbežno povezano sa katastrofalnim posledicama za one koji bi na taj način ugrozili našu bezbednost - rekao je on za Izvestija.

Rjabkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim rečima, aktuelni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji zasniva se na, kako je naveo, mitu o "ruskoj pretnji". Rjabkov je rekao da se dijalog između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o uklanjanju problema koji opterećuju bilateralne odnose trenutno se nalazi u fazi zastoja, ali bi novi ekspertski razgovori mogli da budu održani do kraja leta.

- Postoje teškoće u ovom dijalogu. Možemo ga posmatrati kao trenutni prolazak kroz fazu stagnacije. Prošle godine su postignuti neki dobri rezultati i imali smo snažan početak. Ne bih rekao da smo sada udarili u zid - to bi bilo preterivanje - rekao je Rjabkov.

Prema njegovim rečima, napredak postoji, ali se ostvaruje sporo i uz značajne napore obe strane. Rjabkov je naveo da za sada nema konkretnih datuma za narednu rundu stručnih konsultacija sa predstavnicima SAD ali da su one moguće "do kraja leta".

(Tanjug)

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