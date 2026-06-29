OPSADNO STANJE, UBIJENO 5 OSOBA: Masovna pucnjava u Nemačkoj (VIDEO)

PET osoba ubijeno je danas u pucnjavi koja se dogodila Štadeu, na severu Nemačke, saopštila je danas lokalna policija.

Foto: printsrkin/Iks/ Infos Françaises

- Ispaljeni su hici iz vatrenog oružja, ima mrtvih - izjavio je portparol lokalne policije u razgovoru sa novinarima i potvrdio da je uhapšen osumnjičeni napadač, kao i da "spasilačke službe sprovode veliku operaciju", prenosi Bilt.

🇩🇪 ALERTE - Au moins 5 morts dans une fusillade à Stade, ville du nord de l'Allemagne. Un suspect a été interpellé. Une importante opération policière est en cours (Bild). pic.twitter.com/9KQYp991Kw — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

Prema prvim izveštajima pucnjava se dogodila u kvartu Danker u Štadeu, a policija je apelovala na građane da izbegavaju taj deo grada.

Očevici su potvrdili da je u pucnjavi bilo nekoliko mrtvih, ali za sada niko nije potvrdio šta je izazvalo pucnjavu u Štadeu, gradu sa oko 50 hiljada stanovnika.

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