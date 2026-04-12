PENTAGON ĆUTI O OVOME Iran ih obara ko muve: Amerikanci izgubili dronove MQ-9 vredne preko 3 milijarde dolara
IZVORI koji su razgovarali sa CBS News izvestili su da je američko ratno vazduhoplovstvo izgubilo 24 bespilotne letelice MQ-9 Reaper tokom sukoba sa iranskim snagama.
Ovo predstavlja značajno povećanje u odnosu na 16 izgubljenih do početka meseca, a još osam je prijavljeno da je oboreno od 1. do 9. aprila. Gubici početkom aprila su navodno bili posebno koncentrisani oko Širaza i ostrva Kiš. Ažurirani izveštaj o broju oborenih MQ-9 usko se poklopio sa prijavljenim nestankom još vrednijeg tipa bespilotne letelice, američkog mornaričkog izviđačkog aviona MQ-4C Triton, čija je vrednost procenjena na blizu 250 miliona dolara, što podstiče spekulacije da su ga možda uništile i iranske snage.
Dronovi MQ-9 Reaper pretrpeli su značajne gubitke od početka neprijateljstava sa Iranom, nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napad velikih razmera na zemlju 28. februara. Iako su daleko od potrošnih, sa skoro 150 miliona dolara po komadu, letelicama se mogu dodeliti misije sa većim rizikom, uključujući izviđanje unutar dobro branjenog iranskog vazdušnog prostora gde se rizici za letelice sa posadom ne smatraju prihvatljivim. Povećanje gubitaka može odražavati rastuću spremnost za raspoređivanje aviona za operacije visokog rizika, velikim delom zbog brzog smanjenja američkog i izraelskog arsenala raketa za dejstvo van vidnog dometa, što je rezultiralo potrebom da se ciljevi napadaju jeftinijom municijom kratkog dometa.
Dva od oborenih MQ-9 bila su među deset letelica izgubljenih tokom napora da se spasu dva avijatičara koji su padobranima iskočili u Iran, nakon što je njihov lovac F-15E oboren. Izraelski dronovi Heron i dronovi Wing Loong II iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, na koje se oslanjaju za uporedive uloge, takođe su izgubljeni, prvi u značajnom broju. MQ-9 je prethodno bio naslovna strana vesti 2023-2024. godine zbog značajnog broja oborenih aviona od strane jemenskih paravojnih jedinica koalicije Ansurualah, pri čemu je preko deset prijavljeno da je uništeno na terenu tokom perioda od nešto više od godinu dana. Iranski sukob je pokrenuo dodatna ozbiljna pitanja u vezi sa preživljavanjem i isplativošću aviona, posebno ako se suoči sa sposobnijim potencijalnim protivnicima poput Kine ili Severne Koreje.
(militarywatchmagazine.com)
Preporučujemo
IZRAELSKA VOJSKA SE SPREMA ZA OFANZIVU: Novi udari na Iran
12. 04. 2026. u 16:33
DIPLOMATSKI BRODOLOM: Zašto su pregovori SAD i Irana u Pakistanu doživeli neuspeh
12. 04. 2026. u 15:42
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
