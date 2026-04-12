PENTAGON ĆUTI O OVOME Iran ih obara ko muve: Amerikanci izgubili dronove MQ-9 vredne preko 3 milijarde dolara

IZVORI koji su razgovarali sa CBS News izvestili su da je američko ratno vazduhoplovstvo izgubilo 24 bespilotne letelice MQ-9 Reaper tokom sukoba sa iranskim snagama.

Foto Vikipedia/USAF/ Lt. Col. Leslie Pratt

Ovo predstavlja značajno povećanje u odnosu na 16 izgubljenih do početka meseca, a još osam je prijavljeno da je oboreno od 1. do 9. aprila. Gubici početkom aprila su navodno bili posebno koncentrisani oko Širaza i ostrva Kiš. Ažurirani izveštaj o broju oborenih MQ-9 usko se poklopio sa prijavljenim nestankom još vrednijeg tipa bespilotne letelice, američkog mornaričkog izviđačkog aviona MQ-4C Triton, čija je vrednost procenjena na blizu 250 miliona dolara, što podstiče spekulacije da su ga možda uništile i iranske snage.

Dronovi MQ-9 Reaper pretrpeli su značajne gubitke od početka neprijateljstava sa Iranom, nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napad velikih razmera na zemlju 28. februara. Iako su daleko od potrošnih, sa skoro 150 miliona dolara po komadu, letelicama se mogu dodeliti misije sa većim rizikom, uključujući izviđanje unutar dobro branjenog iranskog vazdušnog prostora gde se rizici za letelice sa posadom ne smatraju prihvatljivim. Povećanje gubitaka može odražavati rastuću spremnost za raspoređivanje aviona za operacije visokog rizika, velikim delom zbog brzog smanjenja američkog i izraelskog arsenala raketa za dejstvo van vidnog dometa, što je rezultiralo potrebom da se ciljevi napadaju jeftinijom municijom kratkog dometa.

(militarywatchmagazine.com)

