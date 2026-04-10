"TRAMP SNOSI DEO ODGOVORNOSTI": Faraž o ekonomskim posledicama rata sa Iranom

LIDER britanske Reformske stranke (Reform UK) Najdžel Faraž izjavio je danas da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp snosi deo odgovornosti za ekonomske posledice sukoba u Iranu.

Faraž se osvrnuo na ovo pitanje nakon što je britanski premijer Kir Starmer rekao da mu je "dosta" računa koji rastu zbog "postupanja (ruskog predsednika Vladimira) Putina ili Trampa širom sveta".

Faraž je rekao da globalni događaji, uključujući odluke SAD i Izraela, imaju direktan uticaj na britansku ekonomiju i cenu energenata, prenosi GB News.

- Ako Tramp i Izrael preduzimaju određene poteze, to utiče i na nas, nema sumnje u to - naveo je on i dodao da su visoke cene energenata posledica šire globalne krize.

Faraž je istovremeno kritikovao i energetsku politiku neto nulte emisije gasova ministra energetike Eda Milibanda usred "globalne krize".

On je međutim priznao da postoje opravdani razlozi za napad na Iran. "Ne bih bio baš oduševljen da vidim Iran sa nuklearnim oružjem i da ga koristi protiv Izraela. Dakle, morate sve to da odmerite. Znate, jedno naspram drugog", dodao je lider britanskih reformista. Faraž je dodao da, iako razume razloge za sukob sa Iranom, Velika Britanija ne upravlja situacijom na najbolji način.

- Trebale su nam tri nedelje i jedan dan da pošaljemo jedan ratni brod na ono što je britanska suverena teritorija. I taj brod je sada u pristaništu. Čini mi se da je premijer, svojim kolebanjem tokom poslednjih nekoliko nedelja, uznemirio Amerikance, uznemirio Kiprane i, iskreno, uznemirio i naše velike saveznike u Zalivu - ocenio je Faraž.

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je ranije da je nezadovoljan uticajem globalnih dešavanja na rast cena energije u Velikoj Britaniji, navodeći da postupci svetskih lidera direktno pogađaju građane i privredu. Starmer je, u intervjuu za ITV, rekao da rast i pad cena energenata zavisi od poteza lidera poput predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

(Tanjug)