Svet

PRIMIRJE PUCA PO ŠAVOVIMA: Hezbolah u odmazdi raketirao naselja

М.А.С.

09. 04. 2026. u 09:12

HEZBOLAH iz Libana odgovorio je ispaljivanjem raketa prema ilegalnom naselju koje leži na severnoj strani, kako navode, okupiranih teritorija.

Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

U saopštenju u četvrtak, pokret je naveo da je ciljano naselje Manara „u odbrani Libana i njegovog naroda, kao odgovor na kršenje prekida vatre od strane neprijatelja, i nakon što je otpor poštovao prekid vatre dok neprijatelj to nije učinio.”

 - Ovaj odgovor će se nastaviti dok ne prestane izraelsko-američka agresija protiv naše zemlje i našeg naroda - navode.

Ranije je Izrael gađao različite oblasti širom Libana, uključujući prestonicu Bejrut, ubivši najmanje 182 osobe i ranivši 890 drugih, prema preliminarnom bilansu koji je pružilo ministarstvo zdravlja zemlje.

Naknadni bilans naveo je da je broj poginulih 254, a ranjenih 1.150.

(Tasnim)

Preporučujemo

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!