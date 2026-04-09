PRIMIRJE PUCA PO ŠAVOVIMA: Hezbolah u odmazdi raketirao naselja
HEZBOLAH iz Libana odgovorio je ispaljivanjem raketa prema ilegalnom naselju koje leži na severnoj strani, kako navode, okupiranih teritorija.
U saopštenju u četvrtak, pokret je naveo da je ciljano naselje Manara „u odbrani Libana i njegovog naroda, kao odgovor na kršenje prekida vatre od strane neprijatelja, i nakon što je otpor poštovao prekid vatre dok neprijatelj to nije učinio.”
- Ovaj odgovor će se nastaviti dok ne prestane izraelsko-američka agresija protiv naše zemlje i našeg naroda - navode.
Ranije je Izrael gađao različite oblasti širom Libana, uključujući prestonicu Bejrut, ubivši najmanje 182 osobe i ranivši 890 drugih, prema preliminarnom bilansu koji je pružilo ministarstvo zdravlja zemlje.
Naknadni bilans naveo je da je broj poginulih 254, a ranjenih 1.150.
(Tasnim)
