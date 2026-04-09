VAŽNA INFORMACIJA ZA ONE KOJI KREĆU NA PUT: Za vikend se očekuju velike gužve, evo šta treba da znate
JP ''Putevi Srbije'' saopštilo je danas da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji se očekuje tokom predstojećeg praznika - Uskrsa.
U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim auto-putevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze.
Najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP).
- Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine 'Toll4All' i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku - savetuju iz ''Puteva Srbije''.
Iz ''Puteva Srbije'' apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju saobraćajne propise, postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i da prilagode vožnju uslovima na putu.
- Sve neophodne i detaljne informacije o stanju na državnim putevima u Republici Srbiji, u realnom vremenu, možete videti na internet prezentaciji 'Putevi Srbije' na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima . Pratite nas i na društvenim mrežama Instagram, Fejsbuk i Iksu. 'Putevi Srbije' svim učesnicima u saobraćaju želi srećan Uskrs - navodi se u saopštenju.
BONUS VIDEO
Komentari (0)