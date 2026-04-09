OČAJNIČKI POTEZ UKRAJINACA U VOLČANSKU: Veziste šalju u jurišnike, Rusi im napravili pakao
NA Volčanskom pravcu zbog visokih gubitaka jedinice Oružanih snaga Ukrajine dopunjavaju se vojnicima iz pozadinskih i tehničkih delova, saopštili su u ruskim bezbednosnim strukturama.
Prema podacima izvora, reč je o 159. odvojeno mehanizovanoj brigadi.
- Zbog pozadini masovnih gubitaka u 159. OMBR (Odvojena mehanizovana brigada — Pr. ur.) borbene grupe mehanizovane grupe dopunjuju se vojnicima 122. bataljona veze 3. AK (armijskog korpusa) Oružanih snaga Ukrajine — naveo je sagovornik.
On je pojasnio da je odluka o premeštanju vezista u pešadijska odeljenja doneta bez učešća komandanta korpusa Andreja Bileckog. kojeg su „samo stavili pred svršen čin.
Ministarstvo odbrane je saopštilo o oslobađanju grada Volčansk u Harkovskoj oblasti 2. decembra prošle godine.
Na ovom delu fronta deluju ruske grupe snaga „Zapad“ i „Sever“.
U protekla 24 sata protivnik je izgubio u zoni njihove odgovornosti najmanje 370 vojnika, dva BTR-a, četiri oklopna vozila, 16 automobila, artiljerijsko oruđe, dve stanice elektronskog ratovanja i jednu stanicu borbe protiv artiljerije, kao i deset skladišta.
(RIA Novosti)
BLUMBERG U NEVERICI: Putin ima novog saveznika
08. 04. 2026. u 22:30
VENS DIREKTNO: Evropa naziva Rusiju pretnjom, a zavisi od nje
08. 04. 2026. u 19:30
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
ŠOK: "Ameri NISU spašavali pilota - KRALI su obogaćeni uranijum! Katastrofa za Vašington"
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
06. 04. 2026. u 19:11
