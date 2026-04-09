Svet

OČAJNIČKI POTEZ UKRAJINACA U VOLČANSKU: Veziste šalju u jurišnike, Rusi im napravili pakao

М.А.С.

09. 04. 2026. u 07:32

NA Volčanskom pravcu zbog visokih gubitaka jedinice Oružanih snaga Ukrajine dopunjavaju se vojnicima iz pozadinskih i tehničkih delova, saopštili su u ruskim bezbednosnim strukturama.

Tanjug/AP/Andriy Andriyenko

Prema podacima izvora, reč je o 159. odvojeno mehanizovanoj brigadi.

 - Zbog pozadini masovnih gubitaka u 159. OMBR (Odvojena mehanizovana brigada — Pr. ur.) borbene grupe mehanizovane grupe dopunjuju se vojnicima 122. bataljona veze 3. AK (armijskog korpusa) Oružanih snaga  Ukrajine — naveo je sagovornik. 

On je pojasnio da je odluka o premeštanju vezista u pešadijska odeljenja doneta bez učešća komandanta korpusa Andreja Bileckog. kojeg su „samo stavili pred svršen čin.

Ministarstvo odbrane je saopštilo o oslobađanju grada Volčansk u Harkovskoj oblasti 2. decembra prošle godine.

Na ovom delu fronta deluju ruske grupe snaga „Zapad“ i „Sever“.

U protekla 24 sata protivnik je izgubio u zoni njihove odgovornosti najmanje 370 vojnika, dva BTR-a, četiri oklopna vozila, 16 automobila, artiljerijsko oruđe, dve stanice elektronskog ratovanja i jednu stanicu borbe protiv artiljerije, kao i deset skladišta.

(RIA Novosti)

