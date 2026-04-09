A ONDA CRVENI KARTON... Hansi Flik i dalje vidi Barselonu u finalu Lige šampiona

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je da njegov tim nije imao sreće u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida, ali je istakao da imaju kvalitet da pobede u revanšu i prođu dalje.

"Ne dobijate ništa što ste bili bolji tim. Danas nismo imali sreće. Imali smo dobro prvo poluvreme, a onda crveni karton i gol. U drugom poluvremenu smo dobro igrali sa igračem manje", rekao je Flik posle utakmice.

Fudbaleri Barselone izgubili su sinoć na svom terenu od Atletiko Madrida sa 2:0, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona.

Ključni trenutak na meču dogodio se u 41. minutu, kada je odbrambeni igrač Barselone Pau Kubarsi na ivici kaznenog prostora oborio igrača Atletika Džulijana Simeonea.

Rumunski sudija Ištvan Kovač prvobitno je pokazao žuti karton igraču Barselone, ali je nakon VAR provere utvrđeno da je Kubarsi prekršaj napravio kao poslednji igrač odbrane, pa je Kovač u 44. minutu pokazao direktan crveni karton za mladog fudbalera Barselone.

Minut kasnije precizan slobodan udarac izveo je Hulijan Alvares, koji je tako doveo madridski tim u vođstvo.

"Atletiko ima veliki kvalitet u napadu, njihovi napadači su zaista dobri, ali moramo ostati pozitivni. Imamo kvalitet da pobedimo tamo. Biće teško, ali naš veliki cilj je da stignemo do finala. Deluje malo daleko, ali imamo kvalitet", rekao je Flik.

Napadač Atletika Ademola Lukman je posebno bio zadovoljan što njegov tim nije primio gol.

"Dobar rezultat i igra tima, posebno što nismo primili gol. Postizanje gola odmah nakon što im je igrač isključen je bilo ključno. Sjajan Slobodan udarac Hulijana... Revanš će biti ogroman izazov i velika utakmica", rekao je Lukman.

Oprezan je bio Antoan Grizman.

"Idemo kući srećni zbog pobede, ali je pred nama još dugačak put. Imamo još 90 minuta", rekao je Grizman.

Revanš je na programu narednog utorka u Madridu.

Pobednik ovog dvomeča se u polufinalu sastaje sa boljim iz duela Sporting - Arsenal. U prvom meču u Lisabonu Arsenal je slavio sa 1:0.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu