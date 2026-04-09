VUČIĆ DANAS NASTAVLJA KONSULTACIJE: Na redu sastanci sa ove dve stranke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sa predstavnicima stranaka sastancima sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Kako je saopšteno iz predsedništva, Vučić će u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike nastaviti konsultacije sa početkom u 11.30 časova, kada će se sresti sa predstavnicima Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Konsultacije sa predstavnicima Srpske napredne stranke održaće sa početkom u 12.30 časova. U utorak su u zgradi Predsedništva održane konsultacije predsednika Srbije sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Vučić je pre toga u ponedeljak održao konsultacije sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda, a u petak, 3. aprila prve konsultacije održane su sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.

Teme ovih konsultacije jesu vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.