"NISTE BILI TU KAD NAM JE TREBALO" Tramp pobesno na Rutea: NATO ni neće biti tu ako nam ponovo zatreba

Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je NATO, nakon sastanka sa generalnim sekretarom alijanse Markom Ruteom, navodeći da NATO "nije bio tu" kada je bio potreban Sjedinjenim Američkim Državama, povodom rata u Iranu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, File

"I neće biti tu ako nam ponovo bude potreban", rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je u poruci pomenuo i Grenland, koji je danska autonomna teritorija, za koji je više puta rekao da želi da ga anektira.

"Setimo se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog, komada leda", kazao je Tramp.

Američki predsednik je to izjavio nakon sastanka sa Ruteom, koji je rekao da je u sredu imao "iskrenu i otvorenu" diskusiju sa američkim predsednikom.

Portparol NATO rekao je da je Rute, nakon sastanka sa Trampom, naglasio važnost da saveznici nastave da se angažuju kako bi se stvorio jači i pravedniji savez, prenosi Skaj njuz.



(Tanjug)