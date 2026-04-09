"IMALI SMO SREĆE"! Arne Slot surovi iskren nakon poraza u Parizu

Trener fudbalera Liverpula Arne Slot izjavio je da je njegov tim imao sreće što je napustio Pariz sa samo 0:2, posle prve utakmice četvrtfinala Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.

"Imali smo sreće što so izgubili samo 2:0, jer su imali više šansi nego što su postigli golova. Dobro je što smo još u igri u ovom dvomeču. Znamo koliko Enfild može da nam pomogne", rekao je Slot posle utakmice.

Fudbaleri Liverpula izgubili su sinoć u gostima od Pari Sen Žermena sa 2:0, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona.

"Imali su loptu, bili su brzi na svakom delu terena. Pokušali smo da ih pritisnemo visoko. Ponekad je funkcionisalo, ali mnogo puta su uspevali da nas prođu", rekao je Slot.

Slot je na ovom meču napravio pet izmena, ali je Mohameda Salaha ostavio na klupi.

"U poslednjem delu utakmice bilo je pitanje preživljavanja za nas. Branili smo se 20-25 minuta. Mo ima toliko kvaliteta, ali bolje da sačuva energiju za predstojeće utakmice", rekao je Slot, objašnjavajući zašto Salah nije ušao u igru.

Revanš je na programu sledećeg utorka u Liverpulu.

"Prošao sam kroz mnogo posebnih večeri na Enfildu. Naši navijači su kičma kluba i nadam se da će ponovo biti tu za nas", rekao je kapiten Liverpula Virdžil van Dajk.

Trener PSŽ-a Luis Enrike istakao je da njegov tim trebalo da postigne više golova.

"Šteta, igrali smo veoma dobro i zaslužili smo više golova", rekao je Enrike i dodao da je iznenađen što je Liverpul igrao tako defanzivno.

On je rekao i da njegova ekipa sigurno neće ići na Enfild da se brani.

"Ali, znamo da će biti trenutaka kada ćemo se mučiti na Enfildu. Znam to, jer sam bio tamo mnogo puta i kao igrač i kao trener", rekao je Enrike.

Pobednik ovog četvrtfinala će u polufinalu Lige šampiona igrati protiv boljeg iz dvomeča u kojem igraju Real Madrid i Bajern. Prvi meč u Madridu završen je pobedom Bajerna 2:1.

