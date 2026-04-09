BURA U SRPSKOM FUDBALU! Trener Vojvodine udario na Veljka Paunovića
OGLASILI se iz Vojvodine!
Posle prolaza u plej-of sa drugog mesta, Miroslav Tanjga je podigao glas zbog akcije selektora Srbije Veljka Paunovića u toku pauze i okupljanja igrača iz Superlige.
- Kao i svi, moramo imati slobodnih dana, malo nam pauza sa reprezentacijom utiče negativno. Nama odlazi pet igrača, a iz Zvezde ide tri i to koja nisu starteri. Neću da miniram tu ideju, ali nama je važno da imamo tu petoricu igrača. Mislim da to mora da se rešava u nekom drugom periodu, a ne pred plej-of. Sutra ćemo znati ko će ići, ali bih voleo da svi reprezentativci, pa ćemo da vidimo ko će da ide iz Zvezde. Ja moram to da kažem, naših pet startera danas neće biti tu. Mi posle pauze igramo sa Zvezdom, sa kojom u poslednje tri utakmice imamo dve pobede i remi i logično je da očekujemo pozitivan rezultat. Ne idemo tamo da se predamo. Prošli put su se igrači vratili jako umorni, nisam mogao da ih oporavim čitave sedmice. Drugačije moraju da se rešavaju neke stvari - zaključio je Tanjga.
Ostaje da se vidi šta će na ovo reći Veljko Panović i da li će nastaviti sa praksom da okuplja igrača iz Superlige.
NAJBRUTALNIJI NOKAUT? Uspavao je rivala na nestvaran način (VIDEO)
09. 04. 2026. u 22:45
"NISAM ZNAO ZA TAJ PODATAK!" Katai otvorio dušu: Ne mogu još uvek u potpunosti da shvatim
09. 04. 2026. u 22:25
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
