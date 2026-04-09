BURA U SRPSKOM FUDBALU! Trener Vojvodine udario na Veljka Paunovića

OGLASILI se iz Vojvodine!

Posle prolaza u plej-of sa drugog mesta, Miroslav Tanjga je podigao glas zbog akcije selektora Srbije Veljka Paunovića u toku pauze i okupljanja igrača iz Superlige.

- Kao i svi, moramo imati slobodnih dana, malo nam pauza sa reprezentacijom utiče negativno. Nama odlazi pet igrača, a iz Zvezde ide tri i to koja nisu starteri. Neću da miniram tu ideju, ali nama je važno da imamo tu petoricu igrača. Mislim da to mora da se rešava u nekom drugom periodu, a ne pred plej-of. Sutra ćemo znati ko će ići, ali bih voleo da svi reprezentativci, pa ćemo da vidimo ko će da ide iz Zvezde. Ja moram to da kažem, naših pet startera danas neće biti tu. Mi posle pauze igramo sa Zvezdom, sa kojom u poslednje tri utakmice imamo dve pobede i remi i logično je da očekujemo pozitivan rezultat. Ne idemo tamo da se predamo. Prošli put su se igrači vratili jako umorni, nisam mogao da ih oporavim čitave sedmice. Drugačije moraju da se rešavaju neke stvari - zaključio je Tanjga.

Ostaje da se vidi šta će na ovo reći Veljko Panović i da li će nastaviti sa praksom da okuplja igrača iz Superlige.