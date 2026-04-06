ŠTA SE TO DEŠAVA U ORMUZU? Potez Irana najavljuje novi scenario

SAOBRAĆAJ kroz Ormuski moreuz poslednjih nedelja porastao je na najviši nivo od početka rata na Bliskom istoku, prenose mediji.

Foto: Printskrin jutjub/Astranova news Network

Do toga je došlo nakon što je više zemalja postiglo dogovor sa Iranom o bezbednom prolasku brodova.

Kako se ističe, tokom proteklog vikenda kroz Ormuski moreuz je prošlo 21 tanker što je najveći dvodnevni rezultat od početka marta. Od toga se 13 uputilo ka Arapskom moru.

Uprkos rastu, trenutni obim saobraćaja i dalje je znatno niži nego pre rata, ranije je kroz moreuz dnevno prolazilo u proseku oko 135 brodova.

Povratak stranih zastava: Od Iraka do Japana

Najveći deo saobraćaja i dalje čine iranska plovila, ali se postepeno uključuju i druge zemlje. Tako je kroz moreuz prošao tanker sa iračkom naftom nakon dogovora Teherana i Bagdada. Indija je takođe uspela da provede svoje brodove od početka sukoba prošlo je osam tankera sa tečnim prirodnim gasom.

U poslednjim danima tranzit su obavljali i brodovi povezani sa Kinom i Japanom.Kako se navodi, uslovi dogovora sa Teheranom ostaju nepoznati. Deo brodova kreće se duž iranske obale, verovatno po rutama koje su unapred usaglašene sa vlastima.

Nakon napada SAD i Izraela na Iran 28. februara, Teheran je blokirao Ormuski moreuz, a Revolucionarna garda saopštila je da iranske snage u potpunosti kontrolišu ovaj prolaz.

Pre izbijanja sukoba, kroz moreuz je prolazilo 15–20% svetske nafte i naftnih derivata, kao i više od 30% tečnog prirodnog gasa.

Cena slobodnog prolaza: "Prijatelji" i visoke takse

Iran je 25. marta dozvolio prolaz brodovima iz zemalja koje smatra prijateljskim, među kojima su Rusija, Indija, Kina i Pakistan. Takođe je saopšteno da se za prolaz tankera naplaćuje oko dva miliona dolara.

BONUS VIDEO: