NEZADOVOLJSTVO U AMERIČKOJ VOJSCI RASTE: Hegset smenjuje generale usred rata

SMENA načelnika Glavnog štaba američke kopnene vojske, generala Rendija Džordža i generala Dejvida Hodnea, iznenadila je vojne čelnike i izazvala duboku zabrinutost među obrambenim zvaničnicima, piše Axios.

Postavljaju se pitanja o posledicama ove odluke na rat u Iranu, kao i na dugoročne planove uvođenja novih tehnologija i taktika u vojsku.

Džordž i Hodne poslednji su u nizu generala i visokih oficira koje je smenio ministar odbrane Pit Hegset. Ovi iznenadni odlazak preoblikovao je vrh Združenog štaba, obaveštajnih agencija i ključnih borbenih zapovedništava.

Prema izjavama dvojice američkih zvaničnika, Džordžova smena navodno je posledica sukoba karaktera, a ne neslaganja oko strateškog pravca kopnene vojske. Jedan od njih opisao je smenu usred rata kao "suludu".

General Hodne je krajem prošle godine postavljen na čelo novoosnovanog Zapovedništva za transformaciju i obuku (T2COM), čiji je cilj bio da ubrza razvoj i primenu novih tehnologija. Ta organizacija proizašla je iz Inicijative za transformaciju kopnene vojske, koju je upravo Džordž vodio.

- Ovo ne deluje kao posebno snažna i samouverena odluka - komentarisao je jedan od zvaničnika Hegsetov potez.

Odluka u jeku sukoba

Smene dolaze u osetljivom trenutku, dok su delovi 82. elitne vazdušno-desantne divizije kopnene vojske raspoređeni na Bliskom istoku. Kopnena vojska takođe je zadužena za integrisanu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu u regionu.

- Dakle, imate generala s četiri zvezdice koji aktivno radi na dopremanju opreme i ljudi na ratište – kako bi zaštitio američke snage – i vi ga smenite? Usred rata? - rekao je treći američki zvaničnik za Axios.

Džordžovu poziciju kao vršilac dužnosti preuzima general Kristofer LeNev. On je prethodno bio Hegsetov pomoćnik, a nedavno je imenovan zamenikom načelnika Glavnog štaba kopnene vojske, na mesto koje se ispraznilo nakon iznenadnog penzionisanja generala Džejmsa Mingusa.

Prema jednom od američkih zvaničnika, LeNev je ranije izražavao sumnju kreće li se kopnena vojska "prebrzo i predaleko" sa reformama.

