AMERIČKI MEDIJI: SAD raspoređuju rakete dugog dometa za rat protiv Irana (VIDEO)
SJEDINjENE Američke Države raspoređuju većinu svog inventara skrivenih krstarećih raketa dugog dometa JASSM-ER za operacije protiv Irana, objavio je Blumberg, pozivajući se na osobu koja je direktno upoznata sa tim pitanjem.
Rakete se uzimaju iz zaliha u Pacifiku i drugim lokacijama, uključujući kontinentalni deo Sjedinjenih Američkih Država, i premeštaju se u baze Centralne komande SAD i Ferford u Ujedinjenom Kraljevstvu, navodi se u izveštaju.
To može biti posledica iscrpljenih zaliha tomahavk raketa koje su do sada uglavnom korišćene za napade na Iran.
KARAKTERISTIKE JASSM/JASSM-ER
Stariji modeli raketa, koje inače proizvodi "Lokid Martin", imaju domet od oko 370 km, dok novija verzija JASSM-ER ima produženi domet od oko 1.000 km. Zbog "stelt" karakteristika, teško ih je uočiti na radaru, a ove rakete mogu leteti na malim visinama i biti programirane da se kreću označenim putanjama kako bi izbegle sisteme PVO.
Bojeva glava ovih raketa teži oko 450 kg, ali za razliku od "storm šedoua" i SKALP-a, koje su Kijevu obezbedile Velika Britanija i Francuska, one nisu primarno dizajnirane za probijanje utvrđenih objekata i bunkera. Cena najnovije verzije JASSM-ER produženog dometa je oko milion dolara.
Navođenje je inercijalno i satelitsko, a kada se približi cilju raketa se oslanja na infracrvenu glavu za samonavođenje koja je vodi do mete. Moguće kružno odstupanje od cilja je oko tri metra.
-Iako su starije verzije JASSM-a ranjive na elektronsko ratovanje i ometanje, glava za samonavođenje može poslužiti za uništavanje cilja čak i u uslovima jakog ometanja, prenosi Rojters.
(rt.rs)
