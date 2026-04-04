ČISTKA U PENTAGONU: Otkriveno šta se krije iza smene generala u američkoj vojsci

NAVODNA sumnja američkog ministra odbrane Pita Hegseta da bi ga sekretar vojske Den Driskol mogao zameniti na poziciji doprinela je smeni najvišeg generala kopnene vojske, objavio je New York Post, pozivajući se na američke zvaničnike.

U četvrtak je Hegset zatražio ostavku načelnika štaba američke kopnene vojske, generala Rendija Džordža - bliskog saradnika Driskola - tokom aktuelnog sukoba na Bliskom istoku, bez javnog obrazloženja za tu odluku.

- Svime upravlja nesigurnost i paranoja koju je Pit razvio nakon Signalgejta. Nažalost, to podstiču neki od njegovih najbližih saradnika koji bi trebalo da smiruju situaciju - rekao je jedan zvaničnik, misleći na Hegsetovu grupnu prepisku iz marta 2025. sa zvaničnicima za nacionalnu bezbednost, u koju je greškom uključen novinar i koja je mogla sadržati poverljive informacije.

U okviru smena uklonjena su i još dvojica generala - general Dejvid Hodn, koji je vodio Komandu za transformaciju i obuku, kao i general-major Vilijam Grin iz Korpusa vojnih kapelana, uz kratko obrazloženje Ministarstva da je "vreme za promenu rukovodstva".

Izvor blizak administraciji predsednika Donalda Trampa naveo je da postoji ozbiljan sukob između Hegseta i Driskola, te da mu je iz Bele kuće poručeno da trenutno ne može smeniti Driskola.

- Pit Hegset je veoma zabrinut zbog mogućnosti da bude smenjen i zna da je Driskol jedan od glavnih kandidata da ga nasledi. Zbog toga cilja sve koje smatra bliskim Driskolu - dodao je izvor.

Dan Driskol je dugogodišnji prijatelj potpredsednika Džej Di Vensa; zajedno su studirali na Pravnom fakultetu Univerziteta Jejl nakon služenja u ratu u Iraku. Njegovo ime se već ranije spominjalo kao potencijalna zamena za Hegseta, a zabrinutost ministra dodatno je porasla kada je Dan Driskol preuzeo ulogu pregovarača u ratu Rusije i Ukrajine, prenosi Index.hr.

Pit Hegset je bio drugi izbor predsednika Trampa za ministra odbrane, nakon što bivši kongresmen Met Gec nije dobio potrebnu podršku. Tokom mandata suočio se sa nizom kontroverzi, a pojedini izveštaji sugerišu da bi ga Tramp mogao okriviti za neuspešan tok rata sa Iranom u odnosu na očekivanja administracije.

(SD)

