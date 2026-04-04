PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Veliki broj mrtvih

U zemljotresu koji je u petak uveče pogodio avganistanske provincije Kabul, Pandžšir, Logar, Nangarhar, Lagman i Nuristan poginulo je ukupno 12 ljudi, izjavio je danas zamenik portparola avganistanske vlade Hamdulah Fitrat.

On je rekao da je ranjeno četvoro ljudi, da je potpuno uništeno pet kuća, a još 33 imaju ozbiljna oštećenja, prenosi AP.

Epicentar zemljotresa jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj skali koji je u petak uveče pogodio Avganistan bio je u planinskom lancu Hindu Kuš, oko 150 kilometara istočno od severnog grada Kunduza i oko 290 kilometara severoistočno od Kabula, saopšteno je iz Evromediteranskog seizmološkog centra.

U avgustu 2025. godine zemljotres jačine 6 stepeni po Rihterovoj skali koji je pogodio udaljeni, planinski deo istočnog Avganistana usmrtio je više od 2.200 ljudi.

Većina žrtava bila je u provinciji Kunar, gde ljudi obično žive u drvenim i blatnim kućama duž strmih dolina.



