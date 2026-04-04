PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Veliki broj mrtvih
U zemljotresu koji je u petak uveče pogodio avganistanske provincije Kabul, Pandžšir, Logar, Nangarhar, Lagman i Nuristan poginulo je ukupno 12 ljudi, izjavio je danas zamenik portparola avganistanske vlade Hamdulah Fitrat.
On je rekao da je ranjeno četvoro ljudi, da je potpuno uništeno pet kuća, a još 33 imaju ozbiljna oštećenja, prenosi AP.
Epicentar zemljotresa jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj skali koji je u petak uveče pogodio Avganistan bio je u planinskom lancu Hindu Kuš, oko 150 kilometara istočno od severnog grada Kunduza i oko 290 kilometara severoistočno od Kabula, saopšteno je iz Evromediteranskog seizmološkog centra.
U avgustu 2025. godine zemljotres jačine 6 stepeni po Rihterovoj skali koji je pogodio udaljeni, planinski deo istočnog Avganistana usmrtio je više od 2.200 ljudi.
Većina žrtava bila je u provinciji Kunar, gde ljudi obično žive u drvenim i blatnim kućama duž strmih dolina.
(Tanjug)
RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO IRAN: Osetio se čak i u Turskoj
04. 04. 2026. u 08:07
ZEMLjOTRES POGODIO GRČKU: Udar se osetio i na Krfu i u Albaniji
03. 04. 2026. u 16:46
DVA ZEMLjOTRESA U RAZMAKU OD PAR MINUTA: Meštani uznemireni - Snažno se osetilo
27. 03. 2026. u 07:02
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
