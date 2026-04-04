SKANDAL: Obezbeđenje gradonačelnika Londona ostavilo torbu sa oružjem na ulici
POLICIJSKI službenici koji čuvaju gradonačelnika Londona Sadika Kana ostavili su torbu sa vatrenim oružjem na ulici ispred njegove kuće.
Torbu je pronašao prolaznik.
Kako ističe "The Sun", ovo je bio šokantan bezbednosni propust.
Prema pisanju publikacije, torba je sadržala pištolj, poluautomatski karabin, elektrošokere i municiju.
Metropolitanska policija je pokrenula internu istragu, a pet policajaca je suspendovano dok traje istraga.
