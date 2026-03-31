Svet

ZAMENIK NAČELNIKA FRANCUSKOG VAZDUHOPLOVSTVA: Francuska se priprema za rat protiv Rusije

P. Đurđević

31. 03. 2026. u 14:52

VAZDUHOPLOVNE snage Francuske trebalo bi da se pripreme za potencijalni sukob sa Rusijom, izjavio je u intervjuu za „Politiko“, Dominik Tardif, zamenik načelnika francuskog vazduhoplovstva.

Foto: Profimedia

- Moguće je da će Moskva pokušati da testira NATO između 2028. i 2029. godine - tvrdi on.

Prema Tardifu, francuski piloti bi se mogli odmah naći na prvim linijama fronta ako dođe do tenzija na istočnoj granici Alijanse, jer baltičke države nemaju dovoljno lovačkih aviona, a mogućnosti Rumunije su ograničene.

Stoga, zemlje zapadne Evrope moraju da se pripreme za ono što je francuski načelnik Generalštaba odbrane, general Fabijen Mandon, nazvao „šokom“.

Zamenik komandanta Ratnog vazduhoplovstva zemlje takođe je primetio brzi razvoj ruske odbrambene industrije.

Poslednjih godina, Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog neviđenih aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica.

Alijansa jača svoje snage i to naziva „obuzdavanjem agresije“. Kremlj je izjavio da Rusija nikome ne predstavlja pretnju, ali neće ignorisati akcije potencijalno opasne po njene interese.

Predsednik Vladimir Putin je više puta detaljno objasnio da Rusija nema nameru da napada zemlje NATO-a, ali zapadni političari redovno zastrašuju svoje stanovništvo navodnom ruskom pretnjom kako bi odvukli pažnju od domaćih problema.

(Sputnjik)

Porez na sunce: Izdavanje stan na dan pod lupom nadležnih u BIH
"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo
TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

