"BEZ SAD NEMA NATO" Rubio: Vašington mora da revidira odnose sa Alijansom posle Irana
VAŠINGTON mora da revidira odnose sa NATO zbog stavova Alijanse prema Iranu, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.
Španija je u ponedeljak zatvorila nebo za avione angažovane u vojnoj operaciji SAD protiv Irana.
U tom smislu, Rubio je doveo u pitanje svrhu postojanja NATO-a za Sjedinjene Države:
- Ako je NATO samo tu da branimo Evropu, a uskraćeno nam je pravo na baze, onda to nije baš dobra struktura. Teško je biti u njoj i reći da je to dobro za SAD - rekao je za „Al Džaziru“.
Prema njegovim rečima, u Vašingtonu su nezadovoljni zbog toga što deo saveznika nije podržao SAD u sukobu na Bliskom istoku.
Rubio je naveo, prenosi Blumberg, da NATO može biti razoren ako SAD izađu iz Alijanse.
- Bez SAD nema NATO-a. Alijansa mora biti obostrano korisna, a jednosmerna ulica - dodao je on, prenosi Blumberg.
(Sputnjik)
