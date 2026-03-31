"BEZ SAD NEMA NATO" Rubio: Vašington mora da revidira odnose sa Alijansom posle Irana

В. Н.

31. 03. 2026. u 09:18

VAŠINGTON mora da revidira odnose sa NATO zbog stavova Alijanse prema Iranu, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.

Španija je u ponedeljak zatvorila nebo za avione angažovane u vojnoj operaciji SAD protiv Irana.

U tom smislu, Rubio je doveo u pitanje svrhu postojanja NATO-a za Sjedinjene Države:

- Ako je NATO samo tu da branimo Evropu, a uskraćeno nam je pravo na baze, onda to nije baš dobra struktura. Teško je biti u njoj i reći da je to dobro za SAD - rekao je za „Al Džaziru“.

Prema njegovim rečima, u Vašingtonu su nezadovoljni zbog toga što deo saveznika nije podržao SAD u sukobu na Bliskom istoku.

Rubio je naveo, prenosi Blumberg, da NATO može biti razoren ako SAD izađu iz Alijanse.

- Bez SAD nema NATO-a. Alijansa mora biti obostrano korisna, a jednosmerna ulica - dodao je on, prenosi Blumberg.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

31. 03. 2026. u 23:15

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo




TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

31. 03. 2026. u 20:11

