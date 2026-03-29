TERORISTI ĆE HARATI BLISKIM ISTOKOM ZBOG RATA U IRANU: Moskva izdala dramatično upozorenje

VOJNE operacije u Persijskom zalivu pružaju terorističkim grupama izgovor da iskoriste svoj potencijal za destabilizaciju regiona.

Ovo je izjavio Vladimir Safronkov, specijalni predstavnik ministra spoljnih poslova Rusije za bliskoistočni mirovni proces.

- Nema sumnje da vojne operacije u Persijskom zalivu imaju duboko negativan uticaj ne samo na situaciju u Gazi i bliskoistočni mirovni proces u njegovom klasičnom smislu, već i na region u celini. One odvlače pažnju i resurse, rasplamsavaju emocije i pružaju izgovor onima koji samo traže prilike da koriste terorističke alate za potkopavanje stabilnosti na Bliskom istoku i šire - rekao je ruski zvaničnik.

Dodao je da niko ne bi trebalo da zaboravi političku odgovornost za donošenje odluka i njihove posledice.

- Zašto je, pitamo se, bilo potrebno napasti Iran usred pregovora između predstavnika Teherana i Vašingtona, koji su, prema rečima posrednika, bili blizu konkretnog političkog ishoda - upitao je.

