POŽAR U RAFINERIJI U HAIFI: Oglasilo se Ministarstvo životne sredine (FOTO/VIDEO)
U NAFTNOJ rafineriji u Haifi nakon raketnog napada Irana i Hezbolaha izbio je požar, prenose lokalni mediji.
Izraelski Kanal 12 prikazao je snimak plamena u rafineriji nakon napada.
Pričinjena je materijalna šteta, bez više detalja o požaru.
Za sada nije jasno da li je rafinerija direktno pogođena raketom ili je oštećena šarpnelima nakon presretanja.
Ministarstvo zaštite životne sredine isključilo je bilo kakav rizik od curenja opasnih materija nakon napada na kompleks naftne rafinerije Bazan u severnom gradu Haifi.
Podsetimo, naftna rafinerija u Haifi je već bila meta napada. Izrael je tada saopštio da u napadu nije pričinjena značajna šteta. Ministar energetike Eli Koen naveo je da je snabdevanje strujom bilo kratkotrajno prekinuto usled napada na postrojenje, nakon čega je za većinu potrošača ponovo uspostavljeno.
Preporučujemo
Komentari (0)