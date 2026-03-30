PEZEŠKIJAN KOMENTARISAO PROTESTE U SAD: Američki narod ljut zbog inicijative "Izrael na prvom mestu"

P. Đurđević

30. 03. 2026. u 10:55

PRESEDNIK Irana Masud Pezeškijan komentarisao je danas građanske proteste "Bez kraljeva" koji su se proteklog vikenda održali u Sjedinjenim Američkim Državama i ocenio da oni pokazuju da su građani ljuti zbog politike "Izrael na prvom mestu".

ПЕЗЕШКИЈАН КОМЕНТАРИСАО ПРОТЕСТЕ У САД: Амерички народ љут због иницијативе Израел на првом месту

Foto: Profimedia

 On je u objavi na mreži "Iks" rekao da su građani SAD umorni od "izraelskih kraljeva koji vladaju američkom demokratijom", prenosi Press tv.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf takođe je komentarisao proteste u SAD i poručio Amerikancima "Dobrodošli na zabavu koju smo pokrenuli pre 47 godina, bez kraljeva".

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

