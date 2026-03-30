PRESEDNIK Irana Masud Pezeškijan komentarisao je danas građanske proteste "Bez kraljeva" koji su se proteklog vikenda održali u Sjedinjenim Američkim Državama i ocenio da oni pokazuju da su građani ljuti zbog politike "Izrael na prvom mestu".

On je u objavi na mreži "Iks" rekao da su građani SAD umorni od "izraelskih kraljeva koji vladaju američkom demokratijom", prenosi Press tv.

AI experts in the United States should make President Trump aware of the reality of people in his country participating in the "No Kings" protests. The American people are angry about "Israel First".

They are tired of Israeli kings ruling over American democracy. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 29, 2026

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf takođe je komentarisao proteste u SAD i poručio Amerikancima "Dobrodošli na zabavu koju smo pokrenuli pre 47 godina, bez kraljeva".

