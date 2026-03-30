PEZEŠKIJAN KOMENTARISAO PROTESTE U SAD: Američki narod ljut zbog inicijative "Izrael na prvom mestu"
PRESEDNIK Irana Masud Pezeškijan komentarisao je danas građanske proteste "Bez kraljeva" koji su se proteklog vikenda održali u Sjedinjenim Američkim Državama i ocenio da oni pokazuju da su građani ljuti zbog politike "Izrael na prvom mestu".
On je u objavi na mreži "Iks" rekao da su građani SAD umorni od "izraelskih kraljeva koji vladaju američkom demokratijom", prenosi Press tv.
Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf takođe je komentarisao proteste u SAD i poručio Amerikancima "Dobrodošli na zabavu koju smo pokrenuli pre 47 godina, bez kraljeva".
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
UDARNO Tramp slavi napade na Iran: Eliminisali smo dugo tražene mete!
30. 03. 2026. u 09:01
"DA BUDEM ISKREN" Tramp: Najviše bih voleo da uzmem naftu u Iranu
30. 03. 2026. u 08:53
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
