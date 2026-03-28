SVE VEĆI GUBICI AMERIKANACA: Oštećen američki izviđački avion "avaks" u napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji
TOKOM napada na aviobazu „Princ Sultan“ u Saudijskoj Arabiji oštećen je američki izviđački avion E-3 sentri, kao i više aviona-tankera, prenose američki i arapski zvaničnici.
E-3 sentri je avion sistema avaks, koji služi za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnog prostora, omogućavajući praćenje dronova, raketa i letelica na velikim udaljenostima.
Prema ocenama vojnih analitičara, ova letelica igra ključnu ulogu u upravljanju operacijama, jer komandantima obezbeđuje uvid u situaciju u realnom vremenu i omogućava koordinaciju odbrane i navođenje savezničkih snaga.
Bivši oficir američkog ratnog vazduhoplovstva Džon Venabl ocenio je da je oštećenje ovakvog aviona „veoma ozbiljan problem“, jer smanjuje sposobnost SAD da prate dešavanja u Persijskom zalivu.
Stručnjaci ukazuju da SAD raspolažu ograničenim brojem ovih letelica i da ih je teško zameniti, što dodatno pojačava značaj ovog gubitka.
BONUS VIDEO -ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
UBILI SU 230 DECE Iran: U izraelsko-američkim napadima 1.800 mališana povređeno
28. 03. 2026. u 19:49
AMERIČKI MEDIJI U PANICI: Ovo bi moglo da pogorša naftnu krizu
28. 03. 2026. u 18:25
UNIŠTEN AMERIČKI F-16: Iranci pogodili avion iznad provincije Fars
28. 03. 2026. u 16:47
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
