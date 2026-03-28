SVE VEĆI GUBICI AMERIKANACA: Oštećen američki izviđački avion "avaks" u napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji

TOKOM napada na aviobazu „Princ Sultan“ u Saudijskoj Arabiji oštećen je američki izviđački avion E-3 sentri, kao i više aviona-tankera, prenose američki i arapski zvaničnici.

E-3 sentri je avion sistema avaks, koji služi za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnog prostora, omogućavajući praćenje dronova, raketa i letelica na velikim udaljenostima.

Prema ocenama vojnih analitičara, ova letelica igra ključnu ulogu u upravljanju operacijama, jer komandantima obezbeđuje uvid u situaciju u realnom vremenu i omogućava koordinaciju odbrane i navođenje savezničkih snaga.

IRANIAN MISSILES HIT $270 MILLION US E-3 SENTRY PLANE IN SAUDI ARABIA — WSJ



'CRITICAL IN MANAGING BATTLESPACE… TRACKING DRONES, MISSILES' — RT (@RT_com) March 28, 2026

Bivši oficir američkog ratnog vazduhoplovstva Džon Venabl ocenio je da je oštećenje ovakvog aviona „veoma ozbiljan problem“, jer smanjuje sposobnost SAD da prate dešavanja u Persijskom zalivu.

Stručnjaci ukazuju da SAD raspolažu ograničenim brojem ovih letelica i da ih je teško zameniti, što dodatno pojačava značaj ovog gubitka.

