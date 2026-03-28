SVE VEĆI GUBICI AMERIKANACA: Oštećen američki izviđački avion "avaks" u napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji

Predrag Stojković

28. 03. 2026. u 20:33

TOKOM napada na aviobazu „Princ Sultan“ u Saudijskoj Arabiji oštećen je američki izviđački avion E-3 sentri, kao i više aviona-tankera, prenose američki i arapski zvaničnici.

E-3 sentri je avion sistema avaks, koji služi za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnog prostora, omogućavajući praćenje dronova, raketa i letelica na velikim udaljenostima.

Prema ocenama vojnih analitičara, ova letelica igra ključnu ulogu u upravljanju operacijama, jer komandantima obezbeđuje uvid u situaciju u realnom vremenu i omogućava koordinaciju odbrane i navođenje savezničkih snaga.

Bivši oficir američkog ratnog vazduhoplovstva Džon Venabl ocenio je da je oštećenje ovakvog aviona „veoma ozbiljan problem“, jer smanjuje sposobnost SAD da prate dešavanja u Persijskom zalivu.

Stručnjaci ukazuju da SAD raspolažu ograničenim brojem ovih letelica i da ih je teško zameniti, što dodatno pojačava značaj ovog gubitka.

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

