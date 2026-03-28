INDIJA NABAVLJA S-400 I TRANSPORTNE AVIONE IZ RUSIJE: Ne žele da otkriju broj

INDIJA je odobrila nabavku nove serije više protivraketnih sistema S-400 od Rusije, nekoliko desetina vojnih transportnih aviona, kao i nekoliko drugih vojnih platformi.

Moskva ne želi da otkrije sve detalje sistema S-400

Ova nabavka je u okviru programa modernizacije odbrane ukupne vrednosti 2,38 milijardi rupija (21.7 miliona evra), saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Odluku je donelo najviše telo Ministarstva odbrane za vojne nabavke, Savet za nabavke u oblasti odbrane (DAC), na čijem je čelu ministar odbrane Radžnat Sing, prenosi indijska novinska agencija PTI.

Iako Ministarstvo odbrane nije preciziralo tačan broj protivraketnih sistema i vojno-transportnih aviona koji će biti nabavljeni, prema izvorima koji su upoznati sa tim pitanjem, dato je odobrenje za nabavku pet jedinica protivraketnih sistema S-400, kao i za nabavku 60 transportnih aviona.

(Tanjug)

