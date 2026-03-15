RAT na Bliskom istoku ušao u 16. dan.

Američka vlada naredila diplomatskom osoblju u Omanu da napusti tu zemlju

Američka vlada naredila je američkom diplomatskom osoblju i porodicama koji borave u Omanu da napuste tu zemlju zbog bezbednosnih rizika. Oman se smatrao zemljom koja je i posle izbijanja sukoba u Iranu bila relativno sigurna zbog svoje uloge posrednika u pregovorima SAD o iranskom nuklearnom programu, prenosi Sky News. U međuvremenu Oman je postao meta iranskih dronova, a ove nedelje dve osobe su poginule u regionu Sohar. Pored toga pogođena su i skladišta nafte, nakon čega su iranski državni mediji preneli da je iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao svom omanskom kolegi da će istražiti taj slučaj. Američkim građanima se trenutno nalaže da "preispitaju putovanje u Oman" za koji je izdato upozorenje nivoa 3 kao i za Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Bahrein. Najviše upozorenje nivoa 4, koje zabranjuje putavanja izdato je za Liban, Iran i Siriju.

Tasnim: Iran uhapsio 20 ljudi optuženih zbog pokušaja saradnje za Izraelom

Dvadeset ljudi je uhapšeno na severozapadu Irana zbog pokušaja saradnje sa Izraelom, javila je danas novinska agencija Tasnim, pozivajući se na saopštenje kancelarije tužioca pokrajine Zapadni Azerbejdžan. Prema kancelariji tužioca, uhapšeni su osumnjičeni da su Izraelu slali podatke o lokaciji iranskih vojnih i bezbednosnih objekata, preneo je Rojters. Izrael je pokrenuo novu fazu napada na Iran, ciljajući bezbednosne kontrolne punktove na osnovu dojava sa terena, rekao je dobro obavešteni izvor prošle sedmice za Rojters.

Tramp: Ne znam da li je živ novi iranski vrhovni verski vođa Modžtabe Hamnei

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za američku TV mrežu NBC da ne zna da li je živ novi vrhovni verski vođa Irana ajatola Modžtabe Hamnei, sin ubijenog iranskog vođe ajatole Alija Hamneija. "Ne znam da li je uopšte živ. Do sada, niko nije uspeo da ga snimi", rekao je Tramp i podsetio da je Modžtabe Hamnei svoju prvu izjavu dao u četvrtak u pisanoj formi i nije se pojavio pred kamerama, prenosi BBC. Američki predsednik je rekao da je dobio informacije da novi verski vođa Irana nije živ. "Ali ako jeste trebalo bi da uradi nešto veoma pametno za svoju zemlju, a to je predaja", poručio je Tramp.

Iran: Najmanje 10.000 stambenih objekata oštećeno u američko-izraelskim napadima

Najmanje 10.000 stambenih objekata u Iranu oštećeno je ili potpuno uništeno u napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Islamsku Republiku, izjavio je guverner Teherana Mohamad Sadek Motamedijan. Motamedijan je, kako prenosi iranska novinska agencija ISNA, naveo da su američko-izraelski napadi izazvali veliku materijalnu štetu u stambenim naseljima. Američki ministar odbrane Pit Hegset ranije je izjavio da je od početka rata pogođeno više od 15.000 "neprijateljskih ciljeva", što je, kako je naveo, više od 1.000 meta dnevno. Izrael je prethodno saopštio da je njegova avijacija u poslednja 24 sata pogodila više od 200 ciljeva, uključujući lansere raketa, sisteme protivvazdušne odbrane i postrojenja za proizvodnju oružja. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Iran razorio sve pred sobom u neviđenom raketnom napadu

Serija sinhronizovanih napada Irana na američke vojne objekte u Kuvajtu, Bahreinu, Iraku i Saudijskoj Arabiji označila je naglu i opasnu eskalaciju krize na Bliskom istoku.

Situacija na Bliskom istoku naglo je eskalirala nakon serije koordinisanih napada na vojne objekte SAD.

Prema prvim informacijama, udari Irana su zabeleženi u Kuvajtu, Bahreinu, Iraku i Saudijskoj Arabiji.

Iznad američke baze "Viktorija" u centru Bagdada u Iraku kulja gust crni dim nakon napada višecevnim bacačima raketa tipa "Grad".

Istovremeno, meta je bila i baza u Erbilu u Iraku, koja služi za obuku kurdskih jedinica pod patronatom američkih snaga.

Objavljeni su video-snimci koji prikazuju trenutke udara na baze u Kuvajtu, dok se iz Bahreina izveštava o snažnim detonacijama unutar američkih vojnih kompleksa.

Ministarstvo odbrane Kraljevine Saudijske Arabije potvrdilo je da je protivvazdušna odbrana presrela i oborila šest balističkih raketa i dve bespilotne letelice (UAV) iznad svoje teritorije.

Tel Aviv obavestio SAD o kritičnom nedostatku protivraketnih presretača

Izrael je obavestio Sjedinjene Američke Države da mu ozbiljno nedostaju protivraketni presretači dok sukob sa Iranom eskalira, saznaje danas portal Semafor, pozivajući se na američke zvaničnike.

Američki informativni portal navodi da je Izrael ušao u aktuelni sukob sa već smanjenim zalihama presretača, koji su prethodno korišćeni tokom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata sa Iranom.

Jedan američki zvaničnik rekao je da su SAD već mesecima svesne ograničene sposobnosti Izraela za odbranu.

"To je nešto što smo očekivali i predvideli", rekao je američki zvaničnik uz poruku da SAD same ne oskudevaju u presretačima.

Izraelski sistem odbrane na duge staze bio je opterećen iranskim napadima, a mediji su izvestili da Iran dodaje klaster bombe na svoje rakete, što dodatno smanjuje zalihe Izraela.

Semafor ističe da nije jasno da li bi SAD mogle da prodaju ili podele svoje presretače sa Izraelom, što bi moglo dodatno da optereti domaće zalihe.

SAD su u prošlosti uključivale raketnu odbranu u vojnu pomoć Izraelu.

"Imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo baze, osoblje i interese u regionu" rekao je američki zvaničnik, dodajući da Izrael "nalazi rešenja za manjak svojih presretača".

Kako pojašnjava Semafor, Izrael može da se brani i drugim sredstvima, uključujući borbene avione, ali su presretači među najefikasnijim oružjem protiv raketa dugog dometa, dok je sistem "Gvozdena kupola" posebno dizajniran za odbranu od kratkog dometa.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

