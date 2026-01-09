Svet

OGLASIO SE ZELENSKI NAKON MASOVNOG NAPADA NA KIJEV: Evo šta je poručio Rusiji i Americi (VIDEO)

K. Despotović

09. 01. 2026. u 11:29

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski oglasio se na društvenoj mreži X nakon masovnog ruskog napada na Kijev, u kojem su ruske snage, pored dronova i krstarećih raketa, upotrebile i balističku raketu srednjeg dometa „Orešnik“.

ОГЛАСИО СЕ ЗЕЛЕНСКИ НАКОН МАСОВНОГ НАПАДА НА КИЈЕВ: Ево шта је поручио Русији и Америци (ВИДЕО)

Foto AP

On je poručio da je napad bio usmeren protiv civilnog stanovništva i energetske infrastrukture, u trenutku snažnog hladnog talasa.

- U Kijevu i regionu, posledice masovnog ruskog napada se i dalje otklanjaju. Sve neophodne službe su angažovane - naveo je Zelenski, dodajući da je „samo dvadeset stambenih zgrada oštećeno“, dok se operacije oporavka nastavljaju i u Lavovskoj oblasti i drugim delovima zemlje.

Govoreći o žrtvama, ukrajinski predsednik je potvrdio da su u Kijevu poginule četiri osobe.

- Nažalost, za sada je poznato da su četiri osobe poginule samo u glavnom gradu. Među njima je i član ekipe hitne pomoći - napisao je Zelenski i uputio saučešće porodicama stradalih. Kako je naveo, „desetine ljudi je povređeno“.

Posebno je istakao da su ruske snage izvele i ponovljeni udar.

- Došlo je i do drugog napada na jednu od stambenih zgrada – tačno u trenutku kada su ekipe hitne pomoći pružale pomoć nakon prvog napada - naglasio je.

Zelenski je izneo i podatke o razmerama napada.

- Ukupno, sinoć je bilo 242 drona. Takođe je bilo 13 balističkih raketa usmerenih na energetske objekte i civilnu infrastrukturu, jedna balistička raketa srednjeg dometa Orešnik, kao i 22 krstareće rakete - naveo je on.

Zelenski: Napad je tempiran u trenutku velikog zahlađenja

Prema njegovim rečima, napad je tempiran u trenutku velikog zahlađenja.

- Napad se dogodio tačno kada je zavladao značajan hladni talas. Usmeren je upravo protiv normalnog života običnih ljudi - poručio je Zelenski.

On je istakao da se trenutno čini sve kako bi se obnovilo snabdevanje energijom.

- Trenutno se čini sve što je moguće da se obnovi grejanje i snabdevanje električnom energijom za ljude - naveo je, dodajući da će tokom dana biti održan sastanak Energetskog štaba, na kojem očekuje „izveštaje o svim detaljima radova na obnovi – vremenskim rokovima, potrebnoj opremi i odgovornim zvaničnicima“.

Zelenski je saopštio i da je u napadu oštećena zgrada Ambasade Katara u Kijevu.

- Pored naše civilne infrastrukture i energetskih objekata, ruski dron je oštetio i zgradu Ambasade Katara – države koja toliko čini da posreduje kod Rusije kako bi se obezbedilo oslobađanje ratnih zarobljenika i civila - napisao je.

Zelenski pozvao SAD da reaguje

- Potrebna je jasna reakcija sveta. Pre svega Sjedinjenih Država, čijim signalima Rusija zaista obraća pažnju - poručio je Zelenski.

- Rusija mora da primi signale da je njena obaveza da se fokusira na diplomatiju i da mora da oseti posledice svaki put kada se ponovo fokusira na ubistva i uništavanje infrastrukture. Današnji napad takođe služi kao veoma glasan podsetnik svim našim partnerima da je podrška ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani trajni prioritet - napisao je Zelenski.

On je dodao da je napad „veoma glasan podsetnik“ da je podrška ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani trajni prioritet.

- Nijedan dan ne sme biti izgubljen u isporukama, proizvodnji ili sporazumima. Danas ćemo obavestiti naše partnere na svim nivoima o tome šta se dogodilo i koje mere reagovanja su nam potrebne - poručio je Zelenski i zaključio: „Hvala svima koji stoje uz Ukrajinu!“

