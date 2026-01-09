OGLASIO SE ZELENSKI NAKON MASOVNOG NAPADA NA KIJEV: Evo šta je poručio Rusiji i Americi (VIDEO)

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski oglasio se na društvenoj mreži X nakon masovnog ruskog napada na Kijev, u kojem su ruske snage, pored dronova i krstarećih raketa, upotrebile i balističku raketu srednjeg dometa „Orešnik“.

On je poručio da je napad bio usmeren protiv civilnog stanovništva i energetske infrastrukture, u trenutku snažnog hladnog talasa.

In Kyiv and the region, the aftermath of the massive Russian strike is still being dealt with. All necessary services are deployed. Twenty residential buildings alone were damaged. Recovery operations after the strikes also continue in the Lviv region and other regions of our… pic.twitter.com/AMkwfKHOkC — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) January 9, 2026

- U Kijevu i regionu, posledice masovnog ruskog napada se i dalje otklanjaju. Sve neophodne službe su angažovane - naveo je Zelenski, dodajući da je „samo dvadeset stambenih zgrada oštećeno“, dok se operacije oporavka nastavljaju i u Lavovskoj oblasti i drugim delovima zemlje.

Govoreći o žrtvama, ukrajinski predsednik je potvrdio da su u Kijevu poginule četiri osobe.

- Nažalost, za sada je poznato da su četiri osobe poginule samo u glavnom gradu. Među njima je i član ekipe hitne pomoći - napisao je Zelenski i uputio saučešće porodicama stradalih. Kako je naveo, „desetine ljudi je povređeno“.

Three people killed and six more injured by the Russian attack on Kyiv tonight.



The attack continues, Russian drones are all over the city, Kalibr missiles expected to strike soon. https://t.co/XSOLNpb4U9 pic.twitter.com/jrnRNa3Vpx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 9, 2026

Posebno je istakao da su ruske snage izvele i ponovljeni udar.

- Došlo je i do drugog napada na jednu od stambenih zgrada – tačno u trenutku kada su ekipe hitne pomoći pružale pomoć nakon prvog napada - naglasio je.

Kyiv tonight‼️



As always, russia fights apartment building. Terrorists. pic.twitter.com/7Mz9QvZ2Dc — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 8, 2026

Zelenski je izneo i podatke o razmerama napada.

- Ukupno, sinoć je bilo 242 drona. Takođe je bilo 13 balističkih raketa usmerenih na energetske objekte i civilnu infrastrukturu, jedna balistička raketa srednjeg dometa Orešnik, kao i 22 krstareće rakete - naveo je on.

Zelenski: Napad je tempiran u trenutku velikog zahlađenja

Prema njegovim rečima, napad je tempiran u trenutku velikog zahlađenja.

- Napad se dogodio tačno kada je zavladao značajan hladni talas. Usmeren je upravo protiv normalnog života običnih ljudi - poručio je Zelenski.

On je istakao da se trenutno čini sve kako bi se obnovilo snabdevanje energijom.

- Trenutno se čini sve što je moguće da se obnovi grejanje i snabdevanje električnom energijom za ljude - naveo je, dodajući da će tokom dana biti održan sastanak Energetskog štaba, na kojem očekuje „izveštaje o svim detaljima radova na obnovi – vremenskim rokovima, potrebnoj opremi i odgovornim zvaničnicima“.

Zelenski je saopštio i da je u napadu oštećena zgrada Ambasade Katara u Kijevu.

- Pored naše civilne infrastrukture i energetskih objekata, ruski dron je oštetio i zgradu Ambasade Katara – države koja toliko čini da posreduje kod Rusije kako bi se obezbedilo oslobađanje ratnih zarobljenika i civila - napisao je.

Zelenski pozvao SAD da reaguje

- Potrebna je jasna reakcija sveta. Pre svega Sjedinjenih Država, čijim signalima Rusija zaista obraća pažnju - poručio je Zelenski.

- Rusija mora da primi signale da je njena obaveza da se fokusira na diplomatiju i da mora da oseti posledice svaki put kada se ponovo fokusira na ubistva i uništavanje infrastrukture. Današnji napad takođe služi kao veoma glasan podsetnik svim našim partnerima da je podrška ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani trajni prioritet - napisao je Zelenski.

On je dodao da je napad „veoma glasan podsetnik“ da je podrška ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani trajni prioritet.

- Nijedan dan ne sme biti izgubljen u isporukama, proizvodnji ili sporazumima. Danas ćemo obavestiti naše partnere na svim nivoima o tome šta se dogodilo i koje mere reagovanja su nam potrebne - poručio je Zelenski i zaključio: „Hvala svima koji stoje uz Ukrajinu!“

