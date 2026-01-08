OGLASILA SE RUSIJA: Evo kako su reagovali na to što je Amerika zaplenila njihov tanker

RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da preuzimanje ruskog tankera "Marinera" predstavlja grubo kršenje osnovnih principa međunarodnog pomorskog prava i slobodne plovidbe.

Foto: M.Stevanović

U saopštenju Ministarstava izražava se "ozbiljna zabrinutost" zbog "nezakonite vojne akcije" koje su američke snage sprovele protiv naftnog tankera, prenosi Interfaks.

Ministarstvo je pozvalo Vašington da se "vrati poštovanju osnovnih normi i principa međunarodne pomorske plovidbe" i odmah prekine nezakonite akcije protiv broda ''Marinera'', kao i drugih plovila koja obavljaju legitimne aktivnosti na otvorenom moru.

- Ponavljamo naš zahtev da američka strana obezbedi human i dostojanstven tretman ruskih građana na tankeru, strogo poštuje njihova prava i interese i ne ometa njihov brzi povratak u domovinu - navodi se u saopštenju.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je prethodno Vašington da se ne mešaju u povratak Rusa sa zaplenjenog tankera "Marinera" u domovinu.

Do zaplene, koja bi mogla da eskalira tenzije sa Rusijom, došlo je nakon što je tanker, prvobitno poznat kao Bela-1, prošao američku pomorsku "blokadu" sankcionisanih tankera i odbio pokušaje američke obalske straže da se ukrca na njega, preneo je Rojters, pozivajući se na izvore.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da su ruski ratni brodovi, uključujući rusku podmornicu, bili u blizini kada se odvijala operacija u kojoj su učestvovale američke i britanske snage.

Tanker, donedavno poznat kao Bela-1, u međuvremenu je preimenovan u "Marinera" i registrovan pod ruskom zastavom.

Pre nego što je preregistrovan i posada na njemu iscrtala rusku zastavu, brod "Marinera" je bio deo takozvane flote u senci. Ovi brodovi prevoze naftu za Rusiju, Iran i Venecuelu, kršeći sankcije koje su uvele SAD i druge zemlje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje