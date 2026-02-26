OGLASIO SE I SPS: Verujemo u snagu Ivice Dačića
SOCIJALISTIČKA partija Srbija uputila je večeras podršku njenom predsedniku i potpredsedniku Vlade Srbije Ivici Dačiću kojem se naglo pogoršalo zdravstveno stanje.
-Uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, verujemo u snagu Ivice Dačića, koji je pobedonosno odgovorio na sve životne izazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovu pobedu. Beskrajnu zahvalnost upućujemo lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju koji ulažu ogromne napore u ovoj teškoj borbi, navodi se u saopštenju SPS.
Dodaju da veliku zahvalnost upućuju i predsedniku Aleksandru Vučiću, premijeru Đuru Macutu, ministru Zlatiboru Lončaru kao i svim članovima Socijalističke partije Srbije i prijateljima koji su zajedno sa SPS u mislima i željama za brz oporavak ministra Dačića.
Potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić hospitalizovan je u sredu na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale upale pluća.
Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević rekao je u sredu uveče za Tanjug da je situacija jako teška, da ministar Dačić ima tešku upalu pluća i da će naredna 72 sata biti ključna.
(Tanjug)
