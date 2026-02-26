RAZORAN ZEMLJOTRES MAGNITUDE 6.5 POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale zabeležen je jutros kod obale Kamčatke.
Seizmički događaj se mogao osetiti u regionalnoj prestonici, objavila je kamčatska filijala Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka na svom Telegram kanalu, prenosi TASS.
Zemljotres se dogodio 236 kilometara od Petropavloska Kamčatskog.
Epicentar je bio na dubini od 32,9 km.
(Tanjug)
