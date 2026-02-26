PRVO GA UNIŠTI A ONDA... Zelenski: Popravka nafotovoda Družba ne može se brzo završiti
POPRAVKE na naftovodu "Družba", koji prenosi rusku naftu u istočnu Evropu, ne mogu se brzo završiti uprkos zahtevima Evropske unije i protestima Mađarske, izjavio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.
Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su od 27. januara kada je, prema saopštenju Kijeva, u ruskom napadu oštećen naftovod u zapadnoj Ukrajini, dok su Slovačka i Mađarska okrivile Ukrajinu za prekid njegovog rada, prenosi Rojters.
Zelenski je kazao da su ruski udari uništili cevovod koji preko teritorije Ukrajine povezuje crnomorsku luku Odesu sa naftovodom Družba.
-Ovo nije njihov prvi udar i oni nastavljaju da pogađaju energetski sektor, kazao je Zelenski.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je juče tokom posete Kijevu, povodom četvrte godišnjice ruske invazije, da Evropska unija traži od Ukrajine da ubrza popravke na naftovodu Družba.
Uprkos ratu, Ukrajina je nastavila da transportuje rusku naftu kroz cevovode preko svoje teritorije, iako je zaustavila tranzit ruskog gasa početkom prošle godine.
Mađarska je optužila Kijev da namerno odlaže ponovno pokretanje cevovoda, glavne rute za isporuku ruske nafte u Mađarsku i Slovačku od 1960-ih.
