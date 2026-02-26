TRAMPOVA IZVRŠNA NAREDBA: Tiče se Rusa i Ukrajinaca, a oni moraju da je sprovedu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zadužio je američki pregovarački tim za pregovore o okončanju rata u Ukrajini da pokuša da "okonča ubijanje" u ratu u Ukrajini, izjavio je danas potpredsednik Sjedinjenih Američkih Džrava Džej Di Vens.

Prema njegovim rečima, SAD vode "veoma promišljene pregovore" i sa Rusima i sa Ukrajincima, prenosi Foks njuz.

-Očigledno je da Rusi imaju određene crvene linije, Ukrajinci imaju određene crvene linije, a predsednik Tramp je zadužio ceo tim, počevši od (državnog sekretara Marka) Rubija pa nadalje, da pokušaju da zaustave ubistva. To je veoma teško, rekao je Vens.

On je priznao da je okončanje rata u Ukrajini "mnogo teže" nego što je Tramp ranije verovao, dodajući da misli da je postignut napredak.

-Mislim da napredujemo i sa Rusima i sa Ukrajincima i samo ćemo nastaviti da radimo na tome. Na kraju krajeva, ili ćemo uspeti ili nećemo, rekao je Vens.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski najavio je ranije danas da će ukrajinska ekonomska delegacija, predvođena sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim, otputovati u Ženevu na pregovore sa američkom delegacijom.

Cilj pregovora biće, ne samo diskusija o okončanju rata, već i o ekonomskoj saradnji između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

Umerov je već na putu za Švajcarsku, a sastanak sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom zakazan je za sutra.

Zelenski je nakon toga razgovarao sa Trampom o pitanjima koja će sutra biti na dnevnom redu tokom bilateralnog sastanka predstavnika dve zemlje u Ženevi.

-Razgovarali smo o pitanjima kojima će se naši predstavnici baviti sutra u Ženevi tokom bilateralnog sastanka, kao i o pripremama za sledeći sastanak punih pregovaračkih timova u trilateralnom formatu na samom početku marta. Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti priliku da se razgovori prebace na nivo lidera, napisao je Zelenski na svom nalogu na mreži X.

Zelenski je dodao da su u telefonski razgovor sa Trampom bili uključeni i Vitkof i Kušner.

Šef kabineta Zelenskog Kirilo Budanov izjavio je ranije da bi naredna runda mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država mogla biti održana krajem ove nedelje.

On je istakao da i naredna razmena ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine takođe može biti održana ove nedelje, i da može biti obimnija od prethodne, kada je razmenjeno 157 zarobljenika.

Prethodna runda pregovora održana je u Ženevi 17. i 18. februara.

Prethodno je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski najavio da nova runda pregovora može biti održana pre kraja februara i izrazio nadu da ta runda može "zaista da bude produktivna".

(Tanjug)

