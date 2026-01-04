LATINOAMERIČKE ZEMLJE I ŠPANIJA: Zabrinute zbog pokušaja prisvajanja resursa Venecuele
BRAZIL, Čile, Kolumbija, Meksiko, Urugvaj i Španija zabrinuti su zbog pokušaja trećih strana da prisvoje resurse Venecuele, navodi se u zajedničkom saopštenju povodom situacije u toj latinoameričkoj zemlji.
-Izražavamo zabrinutost zbog bilo kakvih pokušaja državne kontrole, upravljanja ili spoljašnjeg prisvajanja prirodnih ili strateških resursa koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i ugrožavaju političku, ekonomsku i socijalnu stabilnost regiona, ističe se u saopštenju ovih zemalja.
Zemlje su izrazile duboku zabrinutost i osudu jednostranih vojnih dejstava sprovedenih na teritoriji Venecuele.
-Ovi koraci stvaraju izuzetno opasan presedan za mir i regionalnu bezbednost i prete civilnom stanovništvu, dodaje se u zajedničkoj izjavi.
Države-potpisnice istakle su da situacija u Venecueli mora biti rešena isključivo mirnim putem, kroz dijalog, pregovore i poštovanje volje venecuelanskog naroda u svim njenim manifestacijama, bez spoljnog mešanja i u skladu sa međunarodnim pravom.
Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da želi američku kontrolu nad Venecuelom kako bi osigurao „bezbedan, odgovarajući i razuman prelaz vlasti“. Tramp je dodao da će SAD vaditi naftu u Venecueli i prodavati je.
Tramp je 3. januara objavio da su Sjedinjene Američke Države izvele napad na Venecuelu i da su predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores zarobljeni i izvedeni iz zemlje.
Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil Pinto je 3. januara saopštio da su Sjedinjene Američke Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu. On je dejstva Vašingtona nazvao vojnom agresijom. U Venecueli je proglašeno vanredno stanje.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)