LATINOAMERIČKE ZEMLJE I ŠPANIJA: Zabrinute zbog pokušaja prisvajanja resursa Venecuele

BRAZIL, Čile, Kolumbija, Meksiko, Urugvaj i Španija zabrinuti su zbog pokušaja trećih strana da prisvoje resurse Venecuele, navodi se u zajedničkom saopštenju povodom situacije u toj latinoameričkoj zemlji.

-Izražavamo zabrinutost zbog bilo kakvih pokušaja državne kontrole, upravljanja ili spoljašnjeg prisvajanja prirodnih ili strateških resursa koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i ugrožavaju političku, ekonomsku i socijalnu stabilnost regiona, ističe se u saopštenju ovih zemalja.

Zemlje su izrazile duboku zabrinutost i osudu jednostranih vojnih dejstava sprovedenih na teritoriji Venecuele.

-Ovi koraci stvaraju izuzetno opasan presedan za mir i regionalnu bezbednost i prete civilnom stanovništvu, dodaje se u zajedničkoj izjavi.

Države-potpisnice istakle su da situacija u Venecueli mora biti rešena isključivo mirnim putem, kroz dijalog, pregovore i poštovanje volje venecuelanskog naroda u svim njenim manifestacijama, bez spoljnog mešanja i u skladu sa međunarodnim pravom.

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da želi američku kontrolu nad Venecuelom kako bi osigurao „bezbedan, odgovarajući i razuman prelaz vlasti“. Tramp je dodao da će SAD vaditi naftu u Venecueli i prodavati je.

Tramp je 3. januara objavio da su Sjedinjene Američke Države izvele napad na Venecuelu i da su predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores zarobljeni i izvedeni iz zemlje.

Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil Pinto je 3. januara saopštio da su Sjedinjene Američke Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu. On je dejstva Vašingtona nazvao vojnom agresijom. U Venecueli je proglašeno vanredno stanje.

