TEMPERATURA ĆE RASTI, IZNENADIĆE VAS KOLIKO: Meteorolog najavio neverovatno vreme sve do ovog datuma

NASTAVLjA se stabilno i suvo vreme. Narednih dana nad našim područjem preovladavaće snažan anticiklon, pa će usled visokog vazdušnog pritiska vreme biti stabilno, suvo i bez padavina.

Foto : N. Živanović

Jutra će biti hladna ponegde i maglovita u većini predela i uz mraz. Tokom dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala i biće toplije.

Maksimalna temperatura kretaće se danas i sutra od 10 do 15 stepeni, a tokom vikenda od 12 do 18 stepeni, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Ovakvo vreme nastaviće se i sledeće sedmice. Očekuje se još malo toplije, pa će maksimalne temperature biti do 18 stepeni, lokalno tokom pojedinih dana i do pravih prolećnih 20 stepeni.

Foto: D. Balšić

Samo se sredinom sledećem sedmice tek ponegde na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije prolazno očekuju kiša i pljuskovi.

Prema trenutnim prognozama, ni u narednih deset dana ne očekuje se značajnije zahlađenje, a vreme će biti stabilno i uglavnom suvo.

Postepeni pad temperature očekuje se tek nakon 10. marta, ali za sada i dalje bez značajnijeg zahlađenja i bitnijih padavina.

(Telegraf)

