TEMPERATURA ĆE RASTI, IZNENADIĆE VAS KOLIKO: Meteorolog najavio neverovatno vreme sve do ovog datuma
NASTAVLjA se stabilno i suvo vreme. Narednih dana nad našim područjem preovladavaće snažan anticiklon, pa će usled visokog vazdušnog pritiska vreme biti stabilno, suvo i bez padavina.
Jutra će biti hladna ponegde i maglovita u većini predela i uz mraz. Tokom dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala i biće toplije.
Maksimalna temperatura kretaće se danas i sutra od 10 do 15 stepeni, a tokom vikenda od 12 do 18 stepeni, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Ovakvo vreme nastaviće se i sledeće sedmice. Očekuje se još malo toplije, pa će maksimalne temperature biti do 18 stepeni, lokalno tokom pojedinih dana i do pravih prolećnih 20 stepeni.
Samo se sredinom sledećem sedmice tek ponegde na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije prolazno očekuju kiša i pljuskovi.
Prema trenutnim prognozama, ni u narednih deset dana ne očekuje se značajnije zahlađenje, a vreme će biti stabilno i uglavnom suvo.
Postepeni pad temperature očekuje se tek nakon 10. marta, ali za sada i dalje bez značajnijeg zahlađenja i bitnijih padavina.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: POČAST SRBIJI U SAD: Nijagarini vodopadi u bojama naše trobojke
Preporučujemo
DETALjNA PROGNOZA ZA POČETAK MARTA: Vreme se neće menjati bar do ovog datuma
25. 02. 2026. u 15:45
Tanjug potpisao ugovor o međuagencijskoj saradnji sa novinskom agencijom Kazahstana
26. 02. 2026. u 16:30
ZAŠTO BLOKADERI HOĆE DA UBIJU VUČIĆA? Nešić i Vučićević o monstruoznim planovima (VIDEO)
BLOKADERI hoće da ubiju predsednika Aleksandra Vučića zato što im smeta Srbija kakva jeste i zato što su svesni da ni za 100 godina ne mogu da urade ono što Vučić uradi za dva dana, ističu glavna urednica portala "Novosti" Andrijana Nešić i predsednica Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivana Vučićević.
26. 02. 2026. u 11:01
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
JOŠ MU SE BORE ZA ŽIVOT: Simptomi bolesti zbog koje je hospitalizovan Dačić - početak je "veoma običan"
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je u teškom zdravstvenom stanju hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate.
26. 02. 2026. u 16:26
Komentari (0)