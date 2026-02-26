Društvo

TEMPERATURA ĆE RASTI, IZNENADIĆE VAS KOLIKO: Meteorolog najavio neverovatno vreme sve do ovog datuma

В. Н.

26. 02. 2026. u 10:39

NASTAVLjA se stabilno i suvo vreme. Narednih dana nad našim područjem preovladavaće snažan anticiklon, pa će usled visokog vazdušnog pritiska vreme biti stabilno, suvo i bez padavina.

ТЕМПЕРАТУРА ЋЕ РАСТИ, ИЗНЕНАДИЋЕ ВАС КОЛИКО: Метеоролог најавио невероватно време све до овог датума

Foto : N. Živanović

Jutra će biti hladna ponegde i maglovita u većini predela i uz mraz. Tokom dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala i biće toplije.

Maksimalna temperatura kretaće se danas i sutra od 10 do 15 stepeni, a tokom vikenda od 12 do 18 stepeni, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Ovakvo vreme nastaviće se i sledeće sedmice. Očekuje se još malo toplije, pa će maksimalne temperature biti do 18 stepeni, lokalno tokom pojedinih dana i do pravih prolećnih 20 stepeni.

Foto: D. Balšić

 

Samo se sredinom sledećem sedmice tek ponegde na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije prolazno očekuju kiša i pljuskovi.

Prema trenutnim prognozama, ni u narednih deset dana ne očekuje se značajnije zahlađenje, a vreme će biti stabilno i uglavnom suvo.

Postepeni pad temperature očekuje se tek nakon 10. marta, ali za sada i dalje bez značajnijeg zahlađenja i bitnijih padavina.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: POČAST SRBIJI U SAD: Nijagarini vodopadi u bojama naše trobojke

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

STEFANOVIĆ POZVAO VST DA SE PORED JTOK HITNO BAVI I DRUGIM TUŽILAŠTVIMA: Posebno pomenuo VJT u Beogradu
Društvo

0 0

STEFANOVIĆ POZVAO VST DA SE PORED JTOK HITNO BAVI I DRUGIM TUŽILAŠTVIMA: Posebno pomenuo VJT u Beogradu

GLAVNI javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović uputio je poziv Visokom savetu tužilaštva da hitno odluči o dva nerealizovana javna konkursa iz 2023. godine za izbor javnih tužilaca u ovo tužilaštvo, kao i da raspiše konkurs za još popunu još 9 mesta, imajući u vidu kontinuiranu tendenciju povećanja obima posla i specifičnu nadležnost ovog tužilaštva čiji su rad i neposredno izvršavanje obaveza organizovani u okviru šest odeljenja.

26. 02. 2026. u 14:49

Politika
Tenis
Fudbal
IMA ZDRAVSTVENI PROBLEM: Rale mora na hitnu operaciju srca

IMA ZDRAVSTVENI PROBLEM: Rale mora na hitnu operaciju srca