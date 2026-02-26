ZELENSKI NAKON RAZORNOG RUSKOG NAPADA: Rakete za PVO potrebne su nam svakog dana

RUSIJA je tokom protekle noći izvela novi talas napada na kritičnu infrastrukturu i stambene objekte širom Ukrajine lansiravši 420 dronova i 39 raketa različitih tipova, uključujući 11 balističkih, pri čemu su oštećenja zabeležena u osam regiona, a povređeno je više desetina ljudi, među njima i dece, saopštio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto: Profimedia

Zelenski je, u objavi na društvenoj mreži Iks, naveo da je među lansiranim bespilotnim letelicama najveći broj bio tipa "šahed".

Prema njegovim rečima, pogođeni su objekti gasne infrastrukture u Poltavskoj oblasti, kao i elektroenergetske trafostanice u Kijevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Zelenski je istakao da je većina lansiranih raketa "uspešno presretnuta" zahvaljujući delu raketa za protivvazdušnu odbranu koju su nedavno isporučili ukrajinski partneri, a u skladu sa dogovorom postignutim na nedavnom sastanku u Ramštajnu.

On je, međutim, naglasio da je bilo i pogodaka, ocenivši da je neophodno dodatno intenzivirati napore u jačanju protivvazdušne odbrane.

- Hladnoća još nije u potpunosti popustila, a rakete za protivvazdušnu odbranu potrebne su svakog dana dok Rusija nastavlja s pokušajima da uništi naš energetski sistem - poručio je Zelenski, zahvalivši svima koji, kako je naveo, razumeju situaciju i pružaju pomoć Ukrajini.

Kako je prethodno saopštio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, taj grad je tokom noći ponovo bio meta raketnih i dron napada, tokom kojih je pričinjena šteta na nekoliko zgrada.

U isto vreme, Harkov i okolna naselja su bili pod masovnim napadima ruskih snaga.

Prema podacima šefa Harkovske regionalne administracije Oleha Sinehubova, u napadima je povređeno 16 ljudi, uključujući dvoje dece.

Najveća šteta zabeležena je u Harkovu, gde su pogođene tri stambene zgrade, najmanje sedam privatnih kuća, automobili, civilna preduzeća, parkovi i železnička infrastruktura.