SIKORSKI ŠOKIRAO: Nećete verovati koliko bi koštala odbrana istočnog krila NATO pakta u slučaju napada Rusije

26. 02. 2026. u 09:55

ODBRANA istočnog krila NATO-a u slučaju potencijalne ruske agresije koštala bi najmanje 1,2 biliona evra, izjavio je danas poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski.

СИКОРСКИ ШОКИРАО: Нећете веровати колико би коштала одбрана источног крила НАТО пакта у случају напада Русије

Tanjug

"Odbrana zemalja istočnog krila NATO-a u slučaju potencijalne ruske agresije koštala bi najmanje 1,2 biliona evra, što je 24 puta više od poljskog budžeta za odbranu", rekao je Sikorski poslanicima u govoru u poljskom parlamentu, prenosi Rojters.

Kako je ocenio, "svest o opasnosti može paralisati ili mobilisati".

"Svi prepoznajemo pretnju. Situacija je ozbiljna. Ne možemo sebi priuštiti paralizu. Pasivnost ili oslanjanje na druge je poziv na eskalaciju. Isto važi i za komentare da ovo nije naš rat", rekao je Sikorski.
 

(Tanjug)

