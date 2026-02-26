SIKORSKI ŠOKIRAO: Nećete verovati koliko bi koštala odbrana istočnog krila NATO pakta u slučaju napada Rusije
ODBRANA istočnog krila NATO-a u slučaju potencijalne ruske agresije koštala bi najmanje 1,2 biliona evra, izjavio je danas poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski.
"Odbrana zemalja istočnog krila NATO-a u slučaju potencijalne ruske agresije koštala bi najmanje 1,2 biliona evra, što je 24 puta više od poljskog budžeta za odbranu", rekao je Sikorski poslanicima u govoru u poljskom parlamentu, prenosi Rojters.
Kako je ocenio, "svest o opasnosti može paralisati ili mobilisati".
"Svi prepoznajemo pretnju. Situacija je ozbiljna. Ne možemo sebi priuštiti paralizu. Pasivnost ili oslanjanje na druge je poziv na eskalaciju. Isto važi i za komentare da ovo nije naš rat", rekao je Sikorski.
(Tanjug)
