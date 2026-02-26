VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Avion predsednika Vučića u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali avioni "Suhoj"
AVION predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vazdušnom prostoru Kazahstana, u znak dobrodošlice, sačekali su avioni "Suhoj".
Predsednik Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, a jutros se pred put oglasio iz aviona.
- Idemo za Kazahstan gde je -30 u ovom trenutku, tako da se spremamo malo drugačije da odgovorimo na hladnoću, a ono što je mnogo važnije to je da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu, naši domaćini su odredili, pošto valjda prvi put otkad ja idem u posetu bilo gde da podignu Suhoje u znak velike počasti koju odaju svojim gostima i to je divan znak prijateljstva prema Srbiji, ali očekuju nas važni razgovori u svim sferama i o svim sferama društvenog života, rekao bih veliki sporazumi, važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Tokajevu - kazao je predsednik.
