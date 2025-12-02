PLJUŠTE POHVALE NA SASTANKU PUTINA I VITKOFA: "Imali smo prelepu šetnju, grad je neverovatan" (VIDEO)

RUSKI predsednik Vladimir Putin dočekao je specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa u Kremlju, gde im predstoji sastanak na kom će razmatrati američke predloge za mirno rešenje sukoba u Ukrajini, prenosi TASS.

Foto: Tanjug/AP

- Drago mi je da vas vidim. Stigli ste da se prošetate gradom - pozdravio je Putin američku delegaciju na početku sastanka, i dodao, da su moskovske vlasti s pravom ponosne na ono što su uradile za razvoj ruske prestonice poslednjih godina.

- Imali smo prelepu šetnju. Grad je neverovatan - odgovorio je Vitkof ruskom predsedniku.

The accidental tourist Steve #Witkoff lavishes Putin with compliments in the Kremlin after "a beautiful stroll" in Moscow.

● Putin had earlier warned Europe that Russia is 'ready' for war before sitting down for so-called peace talks. pic.twitter.com/Or0xsahWYb — Jason Corcoran (@jason_corcoran) December 2, 2025

Američki predsednik Donald Tramp takođe se oglasio nakon početka rusko-američkih pregovora i poručio da se nada da će ishod biti pozitivan.

- Pokušavamo da rešimo ovo pitanje. Završio sam osam ratova, ovo će biti deveti. Naši ljudi se trenutno nalaze u Rusiji i pokušavaju da utvrde da li možemo da postignemo rešenje. Situacija je teška - izjavio je Tramp na sastanku svog kabineta u Beloj kući.

Vitkof je danas stigao u šestu posetu Rusiji ove godine. U sastavu američke delegacije je i Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa.

Sastanku sa ruske strane prisustvuju i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, kao i Putinov specijalni predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Foto Tanjug/AP/Kristina Kormilitsyna

Ukrajinska delegacija se u nedelju sastala sa predstavnicima Trampove administracije na Floridi kako bi razmatrali Trampov mirovni plan. Kako su preneli zapadni mediji, jedna od dominantnih tema bilo je pitanje teritorija. Nakon sastanka, državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su pregovori sa Ukrajincima bili produktivni, ali da ima još dosta posla.

On je naglasio da će Rusija imati centralnu ulogu u svakom sporazumu o okončanju sukoba sa Ukrajinom, ocenjujući mirovne pregovore kao delikatne i komplikovane.