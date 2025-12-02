ZAŠTO JE TRAMP U MOSKVU POSLAO VITKOFA I KUŠNERA? Si-En-En analizira: Donald se okreće nekonvencionalnom timu za pregovore o Ukrajini

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država poslao je dvojicu svojih istaknutih diplomata danas na sastanak u Moskvu - specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i svog zeta Džareda Kušnera, a nijednog od njih dvojice nisu potvrdili poslanici u Senatu, objavio je Si-En-EN.

Vitkof i Kušner će se danas sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali s njim o okončanju sukoba u Ukrajini.

Trampovi najnoviji potezi u vezi sa Ukrajinom, uključujući direktne susrete Vitkofa, Kušnera, sekretara američke vojske Dena Driskola i državnog sekretara Marka Rubija, ukazuju na "njegov nekonvencionalan i ponekad kontroverzan pristup diplomatiji", navodi Si-En-En.

Tokom drugog mandata, Tramp se oslanja na uski krug saradnika kako bi pokušao da reši velike globalne krize, nakon što su Vitkof i Kušner igrali ključnu ulogu u postizanju primirja između Izraela i Hamasa. Vitkof, prvobitno imenovan za specijalnog izaslanika za Bliski istok, brzo je proširio svoju ulogu na rad na okončanju rata u Ukrajini, što je izazvalo negodovanje u Vašingtonu i inostranstvu, ističe američka tv mreža. Njegov blizak odnos sa Moskvom izazvao je zabrinutost među saveznicima, posebno zbog kontakata sa visokim ruskim zvaničnicima bez prisustva iskusnih diplomata ili američkih zapisničara.

Tramp je u oktobru opisao njihov raniji sastanak koji se neočekivano produžio na pet sati. U telefonskom razgovoru u oktobru, čije je transkripte objavio Blumberg, Vitkof je savetovao pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova kako da Putin pristupi razgovoru sa Trampom. Neki evropski zvaničnici to su ocenili kao "uznemirujuće", dok je Tramp odbacio zabrinutosti, navodeći da Vitkof "mora da proda Ukrajinu Rusiji".

Bela kuća je u ponedeljak izrazila optimizam uoči sastanka u Moskvi. Portparolka Bele kuće, Kerolajn Livit, navela je da su "tačke na papiru" pažljivo pripremljene, dok je portparolka za nacionalnu bezbednost Ana Keli istakla Trampovo zadovoljstvo radom tima, uključujući Vitkofa i Kušnera. Kušner, bez zvanične uloge u američkoj vladi, ponovo se pojavio kao ključna figura u pregovorima, ističe Si-En-En.

- Nakon što je učestvovao u dogovoru o primirju u Gazi, tiho je radio sa Vitkofom na ukrajinskom pitanju - naveli su izvori. Međutim, neki zvaničnici dovode u pitanje Kušnerovu ulogu, zbog, kako navode, "nejasnog mandata i nedostatka zvanične pozicije".

Krajem oktobra, Vitkof i Kušner su se sastali u Majamiju sa sankcionisanim ruskim biznismenom Kirilom Dmitrijevim, koji ima bliske veze sa Putinom. Posle tog sastanka pojavio se nacrt od 28 tačaka koji su evropski zvaničnici i članovi Kongresa kritikovali kao preterano popuštanje Rusiji. Bela kuća je saopštila da su na nacrtu radili Vitkof i Rubio, koji je preneo da je dokument pretrpeo izmene nakon sastanka u Ženevi između visokih američkih i ukrajinskih zvaničnika. Rubio je rekao da je ostvaren napredak i da će proces da se nastavi kada Vitkof ove nedelje otputuje u Moskvu. Driskol takođe ima važnu ulogu u obnovljenim pregovorima, iako ne putuje u Moskvu, ističe Si-En-En. On je održao niz sastanaka sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu i Ženevi, kao i sa ruskim predstavnicima u Abu Dabiju.

Prema stručnim ocenama, u timu je važna "njegova lojalnost Trampu", ali i potreba da bude praćen osobama koje poznaju diplomatske detalje. Neki zvaničnici upozoravaju na opasnosti oslanjanja na mali krug saradnika, što, kako ocenjuju, "može da suzi perspektivu i dovede do grešaka". Predstojeći sastanak u Moskvi smatra se ključnim korakom u pokušajima da se postigne sporazum koji bi, prema Beloj kući, obezbedio "trajan i primenljiv mir".

