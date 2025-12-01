TRAMP IZABRAO NOVOG ŠEFA FEDERALNIH REZERVI: Saznaćete uskoro

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je odlučio koga će nominovati za sledećeg predsednika Federalnih rezervi, ali nije želeo da otkriva da li je taj izbor direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Kevin Haset.

Trenutni predsednik Feda Džerom Pauel suočava se sa žalbama i zahtevima Trampa da snizi kamatne stope, a njegov mandat ističe u maju.

- Znam koga ću izabrati, da. Objavićemo to - rekao je Tramp novinarima u avionu dok je putovao iz Floride do zajedničke baze Endruz.

Na pitanje da li je Haset njegov izbor za predsednika Feda, Tramp se nasmešio i rekao: "Neću vam reći, objavićemo to."

Sam Haset, kako prenosi "Aksios", pokušao je da "skromno" umanji izveštaje koji sugerišu da je favorit za mesto šefa Feda, navevši da je dobra vest za tržišta da je Tramp blizu objavljivanja kandidata koji će zameniti Pauela.

- Kada je postalo jasno da se predsednik približava da donese odluku, tržišta su zaista slavila, kamatne stope su pale, imali smo jednu od naših najboljih aukcija trezorskih obveznica ikada - rekao je Haset za Foks njuz.

"Dakle, mislim da tržište očekuje da će biti nova osoba u Fedu i očekuju da će predsednik Tramp izabrati novog. A ako izabere mene, rado ću služiti."

