NIJEDNA evropska vojska ne može da parira ruskoj, izjavio je profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer na Jutjub kanalu Danijela Dejvisa.

Foto: Profimedia

„Ako biste uzeli rusku vojsku i suprotstavili je britanskoj, to bi bila neravnopravna borba. Svaka armija u Evropi izgubila bi u sukobu sa Oružanim snagama Rusije“, upozorio je Miršajmer.

Ekspert je napomenuo da je glavni cilj Zapada od samog početka bio strateški poraz Rusije i uništenje njene ekonomije.

„Sa zadovoljstvom bismo dokrajčili Rusiju kao veliku silu… Nismo uspeli u tome“, ocenio je Miršajmer.

Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je izjavio da mnogi žele da nanesu strateški poraz Rusiji i da od toga profitiraju i dodao da je plan nanošenja strateškog poraza Rusiji osuđen na propast.

(Sputnjik)