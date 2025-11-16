AMERIČKI PROFESOR TVRDI: Ruska vojska jača od svih evropskih armija
NIJEDNA evropska vojska ne može da parira ruskoj, izjavio je profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer na Jutjub kanalu Danijela Dejvisa.
„Ako biste uzeli rusku vojsku i suprotstavili je britanskoj, to bi bila neravnopravna borba. Svaka armija u Evropi izgubila bi u sukobu sa Oružanim snagama Rusije“, upozorio je Miršajmer.
Ekspert je napomenuo da je glavni cilj Zapada od samog početka bio strateški poraz Rusije i uništenje njene ekonomije.
„Sa zadovoljstvom bismo dokrajčili Rusiju kao veliku silu… Nismo uspeli u tome“, ocenio je Miršajmer.
Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je izjavio da mnogi žele da nanesu strateški poraz Rusiji i da od toga profitiraju i dodao da je plan nanošenja strateškog poraza Rusiji osuđen na propast.
(Sputnjik)
DRAMATIČNO UPOZORENjE ORBANA: Situacija je opasna, Evropa je na pragu rata
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da je situacija opasna i da je Evropa na pragu rata.
15. 11. 2025. u 18:52
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)