AUTOBUS SE ZALETEO U STANICU: Više ljudi poginulo u centru Stokholma

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila danas popodne u centru Stokholma, najmanje dve osobe su poginule, a više njih je povređeno, nakon što je autobus udario u autobusku stanicu, saopštila je policija.

Foto: Profimedia

Prema informacijama iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila oko 15 časova.

- Imamo nekoliko teže povređenih osoba. Policija i spasilačke službe trenutno rade na mestu nesreće - rekao je predstavnik vatrogasne službe, Oskar Davila.

Policija je potvrdila da su u nesreći poginule najmanje dve osobe, dok su još neki povređeni zbrinuti na licu mesta, prenosi švedski javni servis SVT.

Prema rečima očevidaca, na mestu nesreće se nalazilo više ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i policije.

Foto: Profimedia

Svedoci navode da je područje oko nesreće bilo zatvoreno za saobraćaj, dok je nekoliko autobuskih linija privremeno promenilo rutu.

Stockholm Sweden as police confirm multiple people killed after a bus plowed into a bus stop .. pic.twitter.com/o8TRiFMq16 — Martha (@MGonigle) November 14, 2025

Kompanija Transdev je potvrdila da je njihov autobus bio uključen u nesreću i saopštila da je među povređenima bilo putnika, ali da okolnosti nesreće još nisu poznate.

Policija je pokrenula istragu o uzrocima i okolnostima nesreće, koja je izazvala veliku saobraćajnu blokadu u centru Stokholma.

(Skajnjuz)