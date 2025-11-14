AUTOBUS SE ZALETEO U STANICU: Više ljudi poginulo u centru Stokholma
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila danas popodne u centru Stokholma, najmanje dve osobe su poginule, a više njih je povređeno, nakon što je autobus udario u autobusku stanicu, saopštila je policija.
Prema informacijama iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila oko 15 časova.
- Imamo nekoliko teže povređenih osoba. Policija i spasilačke službe trenutno rade na mestu nesreće - rekao je predstavnik vatrogasne službe, Oskar Davila.
Policija je potvrdila da su u nesreći poginule najmanje dve osobe, dok su još neki povređeni zbrinuti na licu mesta, prenosi švedski javni servis SVT.
Prema rečima očevidaca, na mestu nesreće se nalazilo više ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i policije.
Svedoci navode da je područje oko nesreće bilo zatvoreno za saobraćaj, dok je nekoliko autobuskih linija privremeno promenilo rutu.
Kompanija Transdev je potvrdila da je njihov autobus bio uključen u nesreću i saopštila da je među povređenima bilo putnika, ali da okolnosti nesreće još nisu poznate.
Policija je pokrenula istragu o uzrocima i okolnostima nesreće, koja je izazvala veliku saobraćajnu blokadu u centru Stokholma.
(Skajnjuz)
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)