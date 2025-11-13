SIJARTO NAJAVIO: Formira se novi savez u Evropi – protiv rata u Ukrajini i masovnih migracija
U EVROPI se formira savez političara koji se ne slažu sa stavom lidera EU o migracijama i sukobu u Ukrajini, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto posle sastanka sa predsednikom Bugarske Rumenom Radevim u Sofiji.
-Formira se alijansa evropskih političara koji su protiv rata i masovnih migracija a ključno mesto u tom savezu ima Bugarska, rekao je on.
Sijarto je dodao da je susret sa Radevim omogućio da Mađarska i Bugarska ojačaju zajedničke pozicije po tim pitanjima.
Kako je istakao, oni su se složili da je neophodno podržati mirovne napore i rešavanje ukrajinske krize pregovorima jer se, inače, taj rat nikada neće završiti.
-Rešenje može da bude pronađeno samo diplomatskim putem, samo za pregovaračkim stolom. Zato je Mađarska i dalje spremna da organizuje mirovni samit i nastavićemo da podržavamo napore Donalda Trampa, rekao je Sijarto.
sputnikportal.rs
