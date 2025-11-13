Svet

SIJARTO NAJAVIO: Formira se novi savez u Evropi – protiv rata u Ukrajini i masovnih migracija

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2025. u 22:45

U EVROPI se formira savez političara koji se ne slažu sa stavom lidera EU o migracijama i sukobu u Ukrajini, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto posle sastanka sa predsednikom Bugarske Rumenom Radevim u Sofiji.

СИЈАРТО НАЈАВИО: Формира се нови савез у Европи – против рата у Украјини и масовних миграција

Foto: Profimedia

-Formira se alijansa evropskih političara koji su protiv rata i masovnih migracija a ključno mesto u tom savezu ima Bugarska, rekao je on.

Sijarto je dodao da je susret sa Radevim omogućio da Mađarska i Bugarska ojačaju zajedničke pozicije po tim pitanjima.

Kako je istakao, oni su se složili da je neophodno podržati mirovne napore i rešavanje ukrajinske krize pregovorima jer se, inače, taj rat nikada neće završiti.

-Rešenje može da bude pronađeno samo diplomatskim putem, samo za pregovaračkim stolom. Zato je Mađarska i dalje spremna da organizuje mirovni samit i nastavićemo da podržavamo napore Donalda Trampa, rekao je Sijarto.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJLEPŠE ŽELJE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije

NAJLEPŠE ŽELjE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije