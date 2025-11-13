SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres jačine 5,3 stepena Rihterove skale

ZEMLjOTRES jačine 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu, na udaljenosti od 144 kilometara od grada Mijakoa i dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.