SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres jačine 5,3 stepena Rihterove skale

V.N.

13. 11. 2025. u 22:04

ZEMLjOTRES jačine 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ЈАПАН: Потрес јачине 5,3 степена Рихтерове скале

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu, na udaljenosti od 144 kilometara od grada Mijakoa i dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

