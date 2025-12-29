DRŽAVNI VRH CENW GORE NASTAVLJA DA SE DODVORAVA HRVATSKOJ I PRISTAJE NA SVE ŠTO ZATRAŽE: Novi pritisci, ucene - stare

ŠEF hrvatske diplomatije, Gordan Grlić Radman, poručio je kolegama u Crnoj Gori da je zadovoljan hapšenjem poručnika bivše JNA, Milorada Kovačevića (61), osumnjičenog za navodni ratni zločin, ali da to - nije dovoljno.

Vlada CG

- Hrvatska snažno podržava evropski put Crne Gore. Ovo je dokaz saradnje s nadležnim crnogorskim institucijama i telima, jer je važno sva otvorena pitanja rešiti pre samog ulaska u Evropsku uniju - poručio je Grlić Radman.

Naglasio je i da je dvaput razgovarao sa ministrom inostranih poslova Crne Gore, Ervinom Ibrahimovićem (lider Bošnjačke stranke), o hapšenju poručnika Kovačevića, i dodao da su dobrosusedski odnosi temelj stabilnosti i prosperiteta Crne Gore, ali i "natkrovljujuće načelo" EU. Poručio je da Hrvatska očekuje nastavak rešavanja svih otvorenih pitanja, pa i onih koja nisu samo bilateralne prirode, poput vladavine prava i pravosuđa.

Morinj DUŽE od tri godine, na vojnom objektu u Morinju stoji sramna ploča sa još sramnijim tekstom, u kome se navodi da se devedesetih dogodila velikosrpska agresija na Hrvatsku. Iako nezakonito postavljena, u vreme bivšeg režima, nova vlast nema nameru da je ukloni - uprkos apelima boraca i protestima meštana. Beleg beščašća, pritom, čuvaju pripadnici Vojske Crne Gore!

- Odšteta logorašima, promena imena bazena u Kotoru koji je bio nazvan po komandiru straže zloglasnog logora Morinj (proslavljeni jugoslovenski vaterpolista Zoran Džimi Gopčević), a tu je i vojna sukcesija, simboličnim povratkom hrvatskog školskog broda "Jadran" - naveo je primere Grlić Radman, dodajući da je zabeležen "stanoviti napredak" što se tiče povratka otete imovine.

Spomenuo je i da je 51 tivatskoj porodici ona vraćena, te da je - zahvaljujući pritisku hrvatske diplomatije i naporima lokalnih i zakonodavnih vlasti - "nekoliko porodica već upisano u Katastar"...

Požalio se, međutim, da nema pomaka kada je reč o povratu imovine porodicama Tripković i Dabinović iz Dobrote kod Kotora, pri čemu se posebno osvrnuo na Dabinoviće, za koje je rekao da im je posle 10 godina, konačno, bilo zakazano ročište, ali 25. decembar, kada Hrvati katolici slave Božić. Zato smatra da to nije na čast crnogorskom sudstvu.

Naglasio je, nadalje, da je to pitanje koje vlast u Crnoj Gori "sigurno mora rešiti pre ulaska u EU", dodajući da u crnogorskom rukovodstvu vidi želju za rešavanje otvorenih pitanja.

Na sve ovo, zvanična Podgorica ni da zucne. Ćute o ustaškim kazamatima u kojima su se devedesetih dogodili monstruozni zločini nad rezervistima JNA iz Crne Gore, poput logora Lora, ali i drugim stratištima i torturama za koje počinioce nikada nije stigla pravda.

- Poruke šefa hrvatske diplomatije zapravo su stare ucene, ali sa novim pritiscima. Nažalost, ovdašnji poslenici inostranih poslova savijaju kičmu pred zahtevima Hrvata, ćute i trpe, da se komšije ne naljute i blokiraju put ka Evropskoj uniji. Kukavička je to politika, koju ne podržava većinska Crna Gora. Hitro su počeli da ispunjavaju njihove zahteve za hapšenja bivših pripadnika JNA. Podilaženjima nikad kraja... Tek ćemo da vidimo Ibrahimovića i njegovo društvo kada na dnevni red dođe pitanje Prevlake, jer je, kao što vidimo, pitanje ratne odštete logorašima u Morinju u višemilionskom iznosu, gotovo izvesno - zaključuje profesor Spasoje Tomić.