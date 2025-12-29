BB SU BILI INICIJALI ZA SEDMU UMETNOST: Šta je za "Novosti" govorila legendarna Brižit Bardo koja je u Francuskoj preminula u 91. godini

Što više upoznajem ljude, sve više volim životinje.

Nije bilo na ovom svetu osobe kojoj bi ova drevna izreka bolje pristajala, do nekadašnjoj filmskoj divi Brižit Bardo, čiji se uzdubljivi životni put, dostojan najveličanstvenijih scenarija, okončao juče u 91. godini.

Tužnu vest saopštila je njena fondacija koju je osnovala da bi od ljudske okrutnosti štitila čovekove ljubimce. Ikona filma, čiji su inicijali "Be-Be" bili sinonim za Sedmu umetnost, bila je tokom dve decenije inkarnacija svega onoga što plebsu može da pruži filmsko platno.

Od pedesetih do sedamdesetih, predstavljala je i simbol seksualnih sloboda, žena kojima su skinuti vekovni okovi potčinjenosti. Jedna od najčuvenijih scena u istoriji filma viđena je na početku filma "Prezir" Žan-Lika Godara 1963. godine, gde se vide njene zanosne obline. Šta tek reći za rolu u filmu "I bog stvori ženu" njenog tadašnjeg muža Rožea Vadima, čiji je scenario, koji je sve govorio, pisan baš po njenoj meri.

- Baš me briga za žensku emancipaciju. A što se tiče seksualnih sloboda, nisu žene mene čekale da bi se oslobodile. Nikada nisam pravila skandale. Bila sam, jednostavno, onakva kakva sam želela da budem – govorila je mnogo godina kasnije.

Rođena je 1934. godine u porodici strogih nazora i najpre je igrala balet. Susret sa Rožeom Vadimom je sve promenio. Debitovala je na filmu 1952, sa 18 godina. Film koji je naročito proslavio bio je upravo "I bog stvori ženu". Skandalizovao je deo licemerne javnosti koja je krišom itekako uživao u ostvarenju. Sledili su veliki uspesi koji su u sale dovodili milione gledalaca. Istovremeno, Be-Be se upustila i u pevačku karijeru uz čuvenog Serža Genzbura, ostavivši za sobom hitove kao što su "Harli Dejvidson" ili "Boni i Klajd". Dobro je svirala i gitaru.

- Obožavala sam da pevam. Bila je to moja rekreacija. Ne znam da li sam to dobro radila, ali znam da sam volela da pevam – poručila je nedavno, otkrivši da je jedva čekala da posle celodnevnog stajanja pred kamerama ode u muzički studio gde bi ostajala do ranih jutarnjih sati.

Svoj lik pozajmila je i za čuvenu francusku nacionalnu herionu Marijanu. Zajedno sa Merlin Monro, Brižit Bardo je bila seks-simbol pedesetih i šezdesetih. Zvali su je i u Ameriku, Holivud je čekao raširenih ruku, ali nije htela "preko Bare".

- Morala sam da ostanem u svom oruženju, sa svojim navikama, mestima i prijateljima – govorila bi.

Dan pred četrdeseti rođendan, umorna od svega, stavila je tačku na filmsku karijeru. Niko više nije uspeo da je nagovori da se predomisli. Dozlogrdili su joj reflektori, blicevi paparaca, predimenzionirana popularnost koju više nije mogla da podnese. Obožavaoci bi je čekali pred vratima kuće i u danima kada bi padala kiša! Nije više bilo scenarija koji bi je zadovoljio.

- Popularnost mi više nije odgovarala. Pokazivali su me kao u cirkusu, nisam više mogla nigde da se krećem, da živim. A to je ono što sam najviše mrzela. Sama pomisao na čitanje scenarija bi je uznemiravala. Odlazak sa filma bila je najlepša odluka koju sam donela u životu – poverila se mnogo godina kasnije.

Prelomni trenutak da donese odluku o potpunoj promeni života dogodio se 1973. godine kada je na jednom snimanju uspela da spasi kozu kojoj je bio namenjen drugačiji kraj. Odvela je u svoju luksuznu hotelsku sobu, na zaprepašćenje osoblja. Simbolično, u poslednjoj sceni na filmu ima goluba na dlanu. Od tada, kreće druga priča. Pokretala je kampanje za spasavanje napuštenih pasa, izbavljivala foke, a onda je 1986. osnovala i svoju čuvenu fondaciju. Napustila je svetla Pariza i nastanila se na Azurnoj obali, u Sen Tropeu, u vili "Madrag", okružena velikim brojem najrazličitijih životinja.

U misiji spasavanja ljubimaca ostala je aktivna do poslednjeg trenutka. Nedavno je, u oktobru, pokrenula incijativu da se udomi čak 250.000 napuštenih kućnih ljubimaca. Poručila je tada da je monstruozno to što su vlasnici digli ruke od tolikog broja životinja i izrazila nadu da će im incijativa koju je pokrenula probuditi ljudskost.

Nekako u isto vreme, pojavila se i njena nova knjiga sa izrekama, aforizmima i epitafima, nazvana, u slobodnom prevodu, "Moja bebeceda", igrom reči sa njenim inicijalima. Na jednom mestu su sakupljena njena razmišljanja o mudrosti, slavnim ličnostima, životu… Epitafe je ispisala ručno, kako je to uvek radila.

Više puta, Brižit Bardo je, upravo tako, negovanim rukopisom, odgovarala i na pitanja "Novosti" za svečane prilike. Pre nekoliko meseci dala je i opširni intervju za francusku televiziju BFMTV, istakavši da je razlog što se tada pojavljuje pred kamerama borba protiv lova divljih životinja koje gone psima. Tada je otkrila i da joj je predsednik Makron obećao da će se zauzeti za donošenje zakon o zabrani konjskog mesa u ljudskoj ishrani, ali da to još nije učinjeno.

- Nikad nije kasno da se uradi nešto dobro – uputila je tada poruku, istakavši da bi ovaj angažman, imajući u vidu njene godine, moga da joj bude poslednja borba u životu.

Tom prilikom rekla je i da odavno razmišlja o smrti, da je nje postala svesna još tokom Drugog svetskog rata i da je se ne boji.

- Bojim se ratova. Strah me je od bombardovanja. Užasan je zvuk rata. Dešavalo mi se i da imam strah od aviona. I, to je sve – zaključila je diva.

NIJE PODNOSILA BOLNICE

Poslednje vreme Brižit Bardo kuburila je s bolešću. Pre dve godine imala je problema s disanjem, zbog čega je na njenom posedu morala da interveniše hitna pomoć. Poslednjih meseci je više puta hospitalizovana u bolnici u Tulonu, gde je "zbog teške bolesti" molala da bude i operisana. U jednom od ranijih razgovora za "Večernje novosti" priznala je da ne podnosi bolnice, injekcije, anestezije i hiruške stolove.

TUŽILI JE MUŽ I SIN

Nije imala dlaku na jeziku. Bila je poznata po svom otvorenom javnom nastupu. Posle obljavljivanja njenih memoara 1996. godine, koji su prodati u više od milion primeraka, tužili su je i njen bivši muž Žak Šarije, i sin Nikola. Kasnije je sa sinom donekle izgladila odnose.