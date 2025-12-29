Svet

FON DER LAJEN POZDRAVILA NAPREDAK U PREGOVORIMA: "Evropa je spremna da nastavi da sarađuje sa Ukrajinom i američkim partnerima"

K. Despotović

29. 12. 2025. u 08:38

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je sinoć da je zajedno sa evropskim liderima imala "jako dobar" razgovor sa američkim i ukrajinskim predsednicima Donaldom Trampom i Vladimirom Zelenskim, nakon njihovog sastanka na Floridi.

Foto Tanjug/AP

Fon der Lajen je u objavi na platformi Iks rekla da je razgovor o jučerašnjem sastanku Trampa i Zelenskog o mirovnim pregovorima za okončanje rata u Ukrajini, u vidu konferencijskog poziva, trajao sat vremena i da je u njemu učestvovalo i nekoliko evropskih lidera.

- Ostvaren je dobar napredak, koji smo pozdravili. Evropa je spremna da nastavi da sarađuje sa Ukrajinom i našim američkim partnerima kako bi konsolidovala ovaj napredak - istakla je Fon der Lajen.

Prema njenim rečima, najvažnije je da Ukrajina od prvog dana stupanja na snagu mirovnog sporazuma, o kome se pregovara, ima "čvrste bezbednosne garancije".

(Tanjug)

