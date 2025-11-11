NOSAČ AVIONA "FORD" STIGAO NA KARIBE: Prvi snimci najvećeg pojačanja američke vojske u regionu u poslednjih nekoliko decenija (FOTO/VIDEO)
NAJVEĆI američki nosač aviona, "Džerald R. Ford“, stigao je u zonu odgovornosti Južne komande SAD, što predstavlja najveće pojačanje američkog vojnog prisustva na Karibima u poslednjih nekoliko decenija, piše Majami Herald.
Raspoređivanje, koje se zvanično predstavlja kao misija protiv trgovine narkoticima i transnacionalnog kriminala, dolazi u trenutku kada rastu tenzije između Sjedinjenih Država i Venecuele.
Prošle nedelje, ruski sistemi "Buk-M2E" srednjeg dometa primećeni su u vojnom aerodromu La Karlota u Karakasu, nakon što je Maduro hitno pozvao Moskvu i Peking da pomognu u pripremama za ono što je opisao kao pretnju američkom invazijom.
Sistem "Buk-M2E", poznat po NATO oznaci SA-17 "Grizli", može istovremeno da gađa više aviona, helikoptera i krstarećih raketa svojom raketom 9M317E, koja ima domet do 45 kilometara.
Udarnu grupu nosača "Ford", koja uključuje razarače USS Bainbridge, USS Mahan i USS Winston S. Churchill, uputio je ministar odbrane Pit Hegset, nakon što je predsednik Donald Tramp izdao naređenje za pojačane akcije protiv transnacionalnih kriminalnih organizacija i narko-terorizma koji, kako je navedeno, ugrožavaju američku domovinu.
- Povećano prisustvo američkih snaga u oblasti odgovornosti Južne komande ojačaće sposobnost Sjedinjenih Država da otkrivaju, nadgledaju i ometaju aktivnosti koje ugrožavaju bezbednost i prosperitet naše domovine. Ove snage će poboljšati i ojačati postojeće kapacitete za razbijanje trgovine narkoticima i uništavanje kriminalnih organizacija - izjavio je portparol Pentagona Šon Parnel u saopštenju mornarice.
Šta nosač "Ford" donosi
Udarnu grupu nosača "Ford" čini kombinacija vazdušnih, pomorskih i elektronskih borbenih sredstava. U okviru osme vazduhoplovne grupe nalaze se:
- F/A-18E/F Super Hornet
- EA-18G Growler
- E-2D Advanced Hawkeye
- MH-60S i MH-60R Seahawk
- C-2A Greyhound
Prateći razarači pružaju višeslojnu protivvazdušnu, protivpovršinsku i protivpodmorničku odbranu zahvaljujući sistemu Aegis. USS Winston S. Churchill deluje kao komandni brod za integrisanu vazdušnu i raketnu odbranu, obezbeđujući zaštitu od dalekometnih vazdušnih pretnji.
Sa više od 4.000 mornara i desetinama taktičkih letelica, nosač "Ford" američkim komandantima pruža izuzetne mogućnosti za dugotrajne operacije na moru.
Njegov elektromagnetni katapult i napredni sistem za zaustavljanje aviona omogućavaju istovremeno poletanje i sletanje letelica, što nosaču daje značajnu prednost u borbenim i izviđačkim misijama.
Nosač će delovati zajedno sa amfibijskom grupom "Ivo Džima" i njenom Marinskom ekspedicionom jedinicom, u okviru zajedničke radne grupe čiji je zvanični zadatak borba protiv kriminalnih mreža koje koriste pomorske rute u Karibima i duž obala Centralne i Južne Amerike.
- Odlučnošću i preciznom upotrebom naših snaga, spremni smo da se suprotstavimo transnacionalnim pretnjama koje nastoje da destabilizuju naš region -izjavio je admiral Alvin Holsi, komandant Južne komande sa sedištem u Doralu.
Venecuela spremna za odbranu
Američko demonstriranje sile dodatno je pogoršalo odnose sa Karakasom.
Predsednik Nikolas Maduro je optužio Vašington da pod izgovorom borbe protiv narkotika priprema aktove agresije.
Od kraja septembra Venecuela je u stanju pripravnosti, mobilisala je oružane snage i Bolivarsku miliciju i predstavila jednu od najintegrisanijih mreža protivvazdušne odbrane u Latinskoj Americi.
U njenom jezgru su ruski sistemi S-300VM dugog dometa, sposobni da presreću avione i balističke rakete na više od 200 kilometara.
Srednji i kratki domet obezbeđuju "Buk-M2E", "Pancir-S1", modernizovani "S-125 Pečora-2M" i novi iranski "Bavar-373". Za blisku odbranu Venecuela je rasporedila hiljade Igla-S prenosnih raketnih sistema ruske proizvodnje.
Rusija, Kina i Iran spremni da pomognu
Rusija, Iran i Kina nastavljaju da podržavaju Venecuelu. Ruski transportni avioni su, kako prenose mediji, krajem oktobra dostavili nove delove i baterije "Pancira", kao i vojne savetnike.
Iran je isporučio sisteme "Bavar-373" i tehnologiju za krstareće rakete, dok Kina doprinosi radarima i elektronskim sistemima.
Pored nove opreme, stručnjaci procenjuju da je operativno samo 25–40 odsto venecuelanske radarske i raketne mreže, zbog sankcija i nedostatka rezervnih delova, ali i da bi sistemi predstavljali izazov američkim operacijama u blizini venecuelanskog vazdušnog prostora, piše Majami Herald.
Spekulacije o mogućim udarima
Prošlonedeljni izveštaji govore da SAD šire svoje prisustvo u Karibima, što je podstaklo spekulacije o mogućim napadima na teritoriji Venecuele.
Majami Herald i Volstrit Žurnal objavili su da Trampova administarcija razmatra venecuelanske vojne objekte koji su, navodno, povezani sa kartelima, kao potencijalne mete za udare.
Dok Vašington povećava vojno prisustvo, mnogi građani smatraju da dolazak "Forda" označava prekretnicu u Trampovoj politici pritiska.
Na forumu America Business u Majamiju, opoziciona liderka Marija Korina Mačado, podržala je Trampov pristup, nazvavši ga "apsolutno ispravnim" i "prelomnim trenutkom u borbi protiv tiranije i organizovanog kriminala".
Preporučujemo
AMERIKANCI NASTAVILI SA NAPADIMA NA ISTOKU PACIFIKA: Uništena još dva broda (VIDEO)
10. 11. 2025. u 22:09
AMERIČKI SENATOR UPOZORAVA: "Kopneni napad na Venecuelu je realna mogućnost"
27. 10. 2025. u 07:29
TENZIJE RASTU: Američki ratni brod doplovio blizu Venecuele
26. 10. 2025. u 20:40
AMERIKA SE SPREMA ZA NOVI RAT? Najveći ratni brod poslat na Karibe
25. 10. 2025. u 12:12
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)