"PREDAJA MIG-29 UKRAJINI NIJE BILA KRIVIČNO DELO": Oglasilo se slovačko tužilaštvo
PREDAJA borbenih aviona MiG-29 Ukrajini ne predstavlja krivično delo, saopštilo je danas tužilaštvo u Bratislavi za briselski Politiko.
U istrazi je zaključeno da donacija vojne opreme Ukrajini nije nanela štetu Slovačkoj, u skladu s odredbama njenog krivičnog zakonika.
- Takođe, nije dokazano da su članovi tadašnje vlade imali nameru da sebi ili drugima pribave nezakonitu korist, niti da su zloupotrebili ovlašćenja ili prekoračili svoje nadležnosti - navela je portparolka.
Bivši slovački ministar odbrane Jaroslav Nađ izjavio je na Fejsbuku da je potvrđeno ono što je od početka tvrdio, da su vlada Eduarda Hegera i Ministarstvo odbrane "postupali moralno ispravno, u nacionalnom interesu Slovačke Republike i u potpunosti u skladu sa zakonima i ustavom prilikom donacije aviona MiG-29 Ukrajini".
Nađ je dodao i da sada očekuje izvinjenje od vlade Roberta Fica.
Slovačka je u proleće 2023. godine poklonila Ukrajini celu flotu aviona MiG-29 sovjetske proizvodnje i dva protivvazdušna sistema, postavši prva zemlja koja je poslala borbene avione Kijevu nakon početka ruske invazije u februaru 2022. godine, navodi briselski Politiko.
Ministarstvo odbrane u vladi slovačkog premijera Roberta Fica, podnelo je u junu ove godine krivičnu prijavu protiv tadašnjeg premijera Eduarda Hegera i ministra odbrane Jaroslava Nađa, koji su doneli odluku o slanju aviona.
Tužba ih je teretila za sabotažu, zloupotrebu službenog položaja i kršenje dužnosti u upravljanju državnom imovinom, ali su obojica odbacili optužbe.
Preporučujemo
FICO POTVRDIO: Slovačka protiv korišćenja zamrznute ruske imovine za vojne troškove Kijeva
09. 11. 2025. u 20:33
FICO JASNO STAVIO DO ZNANjA: "Nema više pomoći od Slovačke"
26. 10. 2025. u 16:14
BOŽE (SA)ČUVAJ, KRALjA: Zelenski o tome kako mu je Čarls Treći pomogao da se ne boji Trampa
10. 11. 2025. u 16:26
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)