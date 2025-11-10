"PREDAJA MIG-29 UKRAJINI NIJE BILA KRIVIČNO DELO": Oglasilo se slovačko tužilaštvo

PREDAJA borbenih aviona MiG-29 Ukrajini ne predstavlja krivično delo, saopštilo je danas tužilaštvo u Bratislavi za briselski Politiko.

Foto D. Milovanović

U istrazi je zaključeno da donacija vojne opreme Ukrajini nije nanela štetu Slovačkoj, u skladu s odredbama njenog krivičnog zakonika.

- Takođe, nije dokazano da su članovi tadašnje vlade imali nameru da sebi ili drugima pribave nezakonitu korist, niti da su zloupotrebili ovlašćenja ili prekoračili svoje nadležnosti - navela je portparolka.

Bivši slovački ministar odbrane Jaroslav Nađ izjavio je na Fejsbuku da je potvrđeno ono što je od početka tvrdio, da su vlada Eduarda Hegera i Ministarstvo odbrane "postupali moralno ispravno, u nacionalnom interesu Slovačke Republike i u potpunosti u skladu sa zakonima i ustavom prilikom donacije aviona MiG-29 Ukrajini".

Nađ je dodao i da sada očekuje izvinjenje od vlade Roberta Fica.

Slovačka je u proleće 2023. godine poklonila Ukrajini celu flotu aviona MiG-29 sovjetske proizvodnje i dva protivvazdušna sistema, postavši prva zemlja koja je poslala borbene avione Kijevu nakon početka ruske invazije u februaru 2022. godine, navodi briselski Politiko.

Ministarstvo odbrane u vladi slovačkog premijera Roberta Fica, podnelo je u junu ove godine krivičnu prijavu protiv tadašnjeg premijera Eduarda Hegera i ministra odbrane Jaroslava Nađa, koji su doneli odluku o slanju aviona.

Tužba ih je teretila za sabotažu, zloupotrebu službenog položaja i kršenje dužnosti u upravljanju državnom imovinom, ali su obojica odbacili optužbe.